الرئيس الفلسطينى: سنبقى صامدين ولن نقبل بالتهجير مهما كان الثمن

MENAFN - Youm7) قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس(أبو مازن)، اليوم /الأحد/، إن الشعب الفلسطينى سيبقى صامدا متمسكا بحقوقه المشروعة، ولن يقبل بالتهجير من أرضه مهما كان الثمن تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد له.

وأضاف أبو مازن، فى الذكرى الـ59 لانطلاقة الثورة الفلسطينية: "إن شعبنا الفلسطينى الصامد يتعرض اليوم لحرب إبادة شاملة فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بهدف تصفية قضيتنا الوطنية وتحويلها لقضية إنسانية، فى تكرار لنكبة 1948، ولكن نقول لهم، كلما زاد عدوانكم وإرهابكم، ازداد شعبنا قوة وعزيمة وإصرارا فى التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة".

وشدد الرئيس الفلسطينى على أن حرب الإبادة الإسرائيلية لن تكسر إرادة الفلسطينيين، الذين سيبقون صامدين على أرضهم يواصلون الكفاح حتى تحقيق النصر والاستقلال، مؤكدا أن الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ.



وتابع: "نحيى اليوم ذكرى انطلاقة ثورتنا المجيدة التى حولت قضية اللاجئ الفلسطينى إلى قضية تحرر وطنى واستقلال"، مؤكدًا ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي، الذى يهدف لإبادة الشعب الفلسطينى من خلال المجازر التى يتعرض لها المدنيون العزل والتى أدت إلى استشهاد أكثر من 21 ألفا غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وعشرات آلاف الجرحى، ومئات آلاف النازحين، وضرورة الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.





وقال أبو مازن: إن مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلى للقضاء على المشروع الوطنى الفلسطيني، وعلى القدس ومقدساتها، وتقسيم الأرض وسرقتها لن يمر، مشددا على أن قطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة التى لن يتم التخلى عن شبر واحد منها.





وأضاف الرئيس الفلسطيني" قلنا للعالم أجمع، إن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن والسلام لأحد، بل ستدفع المنطقة والعالم إلى حافة الانفجار، والحل الوحيد هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى بالحرية والاستقلال، والتوجه لحل سياسى قائم على قرارات الشرعية الدولية، من خلال عقد مؤتمر دولى للسلام ينهى الاحتلال الإسرائيلى لجميع أراضى دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفق القرار 194".



وأشار أبو مازن إلى أن العالم أجمع يدرك الآن بأن قيام الدولة الفلسطينية أصبح مطلبا ضروريا لتحقيق الأمن والسلام، مشددًا على أن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، والاعتراف بدولة فلسطين هما الأساس لبدء المجتمع الدولى بعملية سياسية حقيقية تحقق العدل والسلام فى المنطقة والعالم.