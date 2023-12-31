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الهلال الأحمر الفلسطيني: قطاع غزة يواجه انتشارا كبيرا للأوبئة والأمراض المزمنة

12/31/2023 2:24:33 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور عبد الجليل حنجل متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قطاع غزة يواجه انتشارا كبيرا للأوبئة والأمراض المزمنة في مناطق عديدة.

وأضاف الدكتور عبد الجليل حنجل متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني خلال مداخل هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن الطواقم الطبية تعمل في مستشفيات ميدانية جنوب قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.








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