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مكافحة الإرهاب بكردستان العراق يعلن إسقاط طائرة مسيرة فى أربيل

12/31/2023 2:24:33 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، اليوم /الأحد/، عن إسقاط طائرة مسيرة فى محافظة أربيل شمالى العراق.

وأوضح الجهاز - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أنه استنادا إلى معلومات دقيقة تم، مساء اليوم، إسقاط مسيّرة مفخخة وجهّت من قبل الميليشيات الخارجة عن القانون نحو القاعدة العسكرية لقوات التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى فى مطار أربيل الدولي.









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