الكويت ستشهد خلال الأيام القادمة تشكيل الحكومة الـ 43 على مدار 61 عاما

MENAFN - Youm7) ستشهد دولة الكويت خلال الأيام القليلة القادمة تشكيل الحكومة الـ 43 منذ الـ 61 عاما لتكون مسيرة الحياة السياسية فيها بداية من يناير عام 1962 فى عهد الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح وحتى عهد أمير الكويت الحالى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .

وعقد أمير الكويت خلال الأيام القليلة الماضية عدة مشاورات مع رئيس مجلس الأمة الكويتى الحالى أحمد السعدون وعدد من روؤساء مجلس الوزراء الكويتى السابقين وذلك فى إطار التباحث لتشكيل الحكومة الجديدة لدولة الكويت.



وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد نواف الصباح تقدم لأمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح بخطاب إستقالة الحكومة عقب تأدية الأمير اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتى يوم /الأربعاء/ قبل الماضي، حيث تم تكليف الحكومة بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.



ومع عام 1962 وخلال عهد أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح الحكومة الأولى سميت (الحكومة الانتقالية) وشكلت فى 17 يناير 1962 وترأسها أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح وضمت 14 وزيرا من بينها ثلاثة أعضاء من المنتخبين فى المجلس التأسيسى وكان الهدف من تشكيلها وضع دستور للبلاد واستمرت حتى 27 يناير 1963 حين انتهت مهمتها وتشكلت الحكومة الثانية فى 28 يناير 1963 برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح طيب الله ثراه وضمت 15 وزيرا واستمرت حتى 5 ديسمبر 1964.



وفى 6 ديسمبر 1964 تشكلت الحكومة الثالثة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح وضمت 14 وزيرا منهم أربعة وزراء منتخبين وهى الحكومة الأقصر عمرا فى تاريخ الحكومات الكويتية إذ استمرت حتى 2 يناير 1965 بعد تشكيلها بـ28 يوما لعدم نيلها ثقة مجلس الأمة نتيجة وجود خطأ فى اختيار بعض الوزراء يتعارض مع نص المادة 131 من الدستور الكويتي.



وتشكلت الحكومة الرابعة فى 3 يناير 1965 برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح وضمت 13 وزيرا منهم اثنان بالانتخاب واستمرت فى ممارسة عملها حتى وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح فى نوفمبر من العام نفسه مما استدعى انتهاء عمل الحكومة فى 3 ديسمبر 1965.





وفى عهد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح بعد تولى الشيخ صباح السالم الصباح مقاليد الحكم فى الكويت تشكلت الحكومة الخامسة فى 4 ديسمبر 1965 برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 13 وزيرا منهم ثلاثة وزراء من نواب مجلس الأمة وانتهى عملها فى 3 فبراير 1967 حين قدمت استقالتها دستوريا فى 28 يناير 1967 بعد استكمال مجلس الأمة فصله التشريعى تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.



وتشكلت الحكومة السادسة فى 4 فبراير 1967 برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 14 وزيرا منهم ثلاثة وزراء من نواب مجلس الأمة واستمرت فى اداء عملها حتى 1 فبراير 1971 بعدما تقدمت فى 26 يناير 1971 باستقالتها طبقا للدستور تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس الأمة الجديد.



واتسمت الحكومة السابعة أيضا بالاستقرار فى العمل واستكمال المدة القانونية المحددة بأربع سنوات إذ تشكلت فى 2 فبراير 1971 برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 13 وزيرا منهم نائبان من مجلس الأمة واستمرت حتى 8 فبراير 1975 بعدما قدمت فى 1 فبراير من العام نفسه استقالتها بعد استكمال مجلس الأمة فصله التشريعى وتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.



وفى 9 فبراير 1975 تشكلت الحكومة الثامنة برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 15 وزيرا منهم اثنان من نواب مجلس الأمة واستمرت حتى 5 سبتمبر 1976 ، حيث صدر مرسوم أميرى فى أغسطس من العام نفسه بحل مجلس الأمة حلا غير دستورى نتيجة تأزم العلاقة بين المجلس والحكومة.



وتشكلت الحكومة التاسعة خلال فترة حل مجلس الأمة فى 6 سبتمبر 1976 برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 18 وزيرا لكن بسبب وفاة أمير البلاد الشيخ صباح السالم الصباح فى 31 ديسمبر 1977 وتولى سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء انذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح مقاليد الحكم فى الكويت وانتهى عمل هذه الحكومة فى 15 فبراير 1978 بعد ان قدمت استقالتها فى 22 يناير 1978.



وبدأت الحكومة الكويتية الـ 10 مهام أعمالها فى 16 فبراير 1978 برئاسة ولى العهد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 18 وزيرا واستمرت حتى 3 مارس 1981 ، حيث استقالت الحكومة دستوريا فى 24 فبراير 1981 بعد عودة الحياة النيابية للكويت بإعلان إجراء انتخابات مجلس الأمة الجديد.



أما الحكومة الـ 11 فتشكلت فى 4 مارس 1981 برئاسة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة واستمرت حتى 2 مارس 1985 حين قدمت استقالتها فى 23 فبراير 1985 تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس الأمة الجديد.



وشكلت الحكومة 12 فى 3 مارس 1985 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 15 وزيرا منهم اثنان من نواب مجلس الأمة ولم يستمر عمرها سوى 16 شهرا إذ استقالت فى 11 يوليو 1986 عقب حل مجلس الأمة فى ذلك العام.



وفى 12 يوليو 1986 تشكلت الحكومة 13 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 21 وزيرا حيث استحدثت 5 وزارات جديدة واستمرت فى عملها حتى 19 يونيو 1990 حين تقدمت باستقالتها بعد انتهاء انتخابات المجلس الوطنى وإعلان تشكيل المجلس الجديد وتشكلت الحكومة الرابعة عشرة فى 20 يونيو 1990 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وعضوية 22 وزيرا.



ومع تعرض الكويت لمحنة الغزو العراقى فى الثانى من أغسطس من العام نفسه فقد استمرت هذه الحكومة فى القيام بأعمالها من مدينة الطائف السعودية حتى تحرير الكويت حيث تقدمت الحكومة باستقالتها فى 19 أبريل 1991 تمهيدا لبدء مرحلة إعادة الإعمار.



وبعد التحرير شكلت الحكومة 15 (الحكومة الأولى بعد التحرير) أو كما يطلق عليها حكومة إعادة البناء والتعمير فى 20 أبريل 1991 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 20 وزيرا واستمرت فى أداء عملها حتى 16 أكتوبر 1992 عندما تقدمت باستقالتها تمهيدا لعودة العمل بالدستور وعودة الحياة النيابية ممثلة بانتخابات مجلس الأمة الجديد كما تشكلت الحكومة الـ 16 فى 17 أكتوبر 1992 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم ستة من نواب مجلس الأمة واستمرت حتى 14 أكتوبر 1996 بعد انتهاء الفصل التشريعى لمجلس الأمة وتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.



وفى 15 أكتوبر عام 1996 تشكلت الحكومة السابعة عشرة برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 14 وزيرا منهم أربعة من نواب مجلس الامة وتقدمت باستقالتها فى 21 مارس 1998 نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إثر تقديم ثلاثة من النواب استجوابا لوزير الإعلام الكويتى آنذاك الشيخ سعود ناصر الصباح ومن ثم التقدم بطلب طرح الثقة.



وتشكلت الحكومة الثامنة عشرة فى 22 مارس 1998 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 14 وزيرا بينهم ثلاثة من نواب مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها فى 4 يوليو 1999 بعد صدور المرسوم الأميرى رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الأمة.



فى 13 يوليو 1999 تشكلت الحكومة الـ 19 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة الكويتى وتقدمت باستقالتها فى 29 يناير 2001 نتيجة تأزم العلاقة مع مجلس الأمة بعد تقدم أحد النواب بطلب استجواب وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الدكتور سعد الهاشل.



وتشكلت الحكومة العشرون فى 14 فبراير 2001 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح لكنه لم يتمكن لظروفه الصحية التى استدعت سفره إلى الخارج من تشكيل الحكومة فتولى هذه المهمة للمرة الأولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذى اختار 15 وزيرا منهم ثلاثة من نواب مجلس الأمة واستمرت هذه الحكومة فى أداء أعمالها حتى 13 يوليو 2003 بعدما تقدمت باستقالتها فى 6 يوليو 2003 نتيجة استكمال مجلس الأمة مدته الدستورية وتمهيدا لانتخابات المجلس الجديد.



وفى 14 يوليو 2003 تشكلت الحكومة الـ21 برئاسة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذى تولى رئاستها بسبب مرض الشيخ سعد العبدالله الصباح ما استدعى للمرة الأولى الفصل بين منصبى ولاية العهد ورئاسة الحكومة وضمت تلك الحكومة 15 وزيرا بينهم نائب واحد من مجلس الأمة واستمرت فى أداء مهامها حتى 8 فبراير 2006 إذ تقدمت باستقالتها فى 30 يناير من العام نفسه إثر وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح.



وفى عهد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تشكلت الحكومة الـ 22 فى 9 فبراير 2006 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وانتهت أعمالها فى 9 يوليو من العام نفسه نتيجة حل مجلس الأمة.

وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية تشكلت الحكومة 23 فى 10 يوليو 2006 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وقدمت استقالتها فى 4 مارس 2007 نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين بعد استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الصباح الذى أفضى الى طلب طرح الثقة.



وفى 25 مارس 2007 تشكلت الحكومة الـ 24 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها فى 19 مايو 2008 بعد حل مجلس الأمة واجراء انتخابات برلمانية جديدة.



وتشكلت الحكومة الخامسة والعشرون فى 28 مايو 2008 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الامة لكنها تقدمت فى 25 نوفمبر 2008 باستقالتها بعد تقدم مجموعة من النواب بطلب استجواب رئيس الحكومة وقد قبل أمير الكويت الاستقالة واستمرت الحكومة فى تصريف أعمالها حتى 11 يناير 2009.



وفى 12 يناير 2009 تشكلت الحكومة الـ26 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها 16 مارس 2009 نتيجة تأزم العلاقة مع مجلس الأمة الذى تم على إثره حل المجلس واستمرت فى تصريف العاجل من الأمور حتى 28 مايو 2009

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وتشكلت الحكومة 27 فى 29 مايو 2009 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها وقبلت فى 31 مارس 2011 بعد تزايد الاستجوابات المقدمة إلى الوزراء الكويتى من أعضاء مجلس الأمة واستمرت فى تصريف العاجل من الأمور حتى 7 مايو 2011.



وفى 8 مايو 2011 تشكلت الحكومة الـ 28 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها فى 28 نوفمبر من العام نفسه نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين بعد تقديم أعضاء مجلس الأمة للعديد من الاستجوابات ومن ثم حل مجلس الأمة.



وتشكلت الحكومة الـ 29 فى 13 ديسمبر 2011 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وهى الحكومة الأولى له وتعد ضمن نطاق حكومة (تصريف الأعمال) حيث عهد إليها خلال عمرها القصير الذى لم يتجاوز شهرين مهمة تصريف العاجل من أمور الدولة والإشراف على عملية سير الانتخابات البرلمانية وضمت 10 وزراء وانتهت أعمالها فى 13 فبراير 2012.



وفى 14 فبراير 2012 تشكلت الحكومة 30 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وعلى عكس الحكومات السابقة فقد انتهت هذه الحكومة نتيجة حكم من المحكمة الدستورية الكويتية قضى بإبطال عملية الانتخابات البرلمانية وعدم صحة عضوية من فاز فيها وعودة مجلس الأمة المنحل لممارسة أعماله بقوة الدستور ما أدى إلى استقالة الحكومة وانتهاء مهامها فى 18 يوليو 2012.



وتشكلت الحكومة 31 فى 19 يوليو 2012 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وعضوية 13 وزيرا وانتهت أعمالها فى 10 ديسمبر 2012 بعد حل مجلس الأمة بسبب تعذر عقد جلسات المجلس لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لعقدها ومن ثم صدور مرسوم الصوت الواحد والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.



وفى 11 ديسمبر 2012 تشكلت الحكومة 32 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة ولم تستمر هذه الحكومة سوى 7 أشهر تقريبا إذ صدر فى 16 يونيو 2013 حكم المحكمة الدستورية الذى قضى ببطلان عملية الانتخابات البرلمانية التى جرت فى ديسمبر 2012 استنادا إلى عدم دستورية المرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ومن ثم إعادة الانتخابات البرلمانية فى 27 يوليو 2013 ، ثم تقدمت الحكومة باستقالتها فى اليوم التالى لإعلان نتائج الانتخابات.



وتشكلت الحكومة 33 فى 4 أغسطس 2013 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها فى 28 نوفمبر 2016.



وفى 10 ديسمبر 2016 تشكلت الحكومة 34 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت الحكومة باستقالتها فى 30 نوفمبر 2017 بعد تأزم العلاقة بين السلطتين عقب تقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة استجوابات لعدد من الوزراء.



وتشكلت الحكومة 35 فى 11 ديسمبر 2017 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها فى 14 نوفمبر 2019 بعد استقالة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان عقب استجوابها وبعد تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح إثر استجواب مقدم أحد النواب.



وفى 17 ديسمبر عام 2019 تشكلت الحكومة 36 برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذى تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى وضمت 15 وزيرا اثنان منهم من نواب مجلس الأمة وشهدت دخول ثلاث نساء إلى التشكيلة الحكومية.



وفى عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تشكلت الحكومة 37 فى 14 ديسمبر عام 2020 برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم 10 وزراء جدد فيما قبلت استقالتها فى 18 يناير عام 2021 على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور.

وتشكلت الحكومة الـ38 فى الثانى من مارس عام 2021 برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا فيما قبل أمير الكويت استقالتها فى 18 نوفمبر الماضى على أن تستمر بتصريف الموضوعات العاجلة.



وفى 28 ديسمبر 2021 صدر أمر أميرى بتشكيل الحكومة الجديدة 39 برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزيرا فيما قبلت استقالتها فى 10 مارس 2022 وصدور أمر أميرى يقضى بقبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور وفى الأول من أغسطس 2020 صدر مرسوم أميرى كويتى بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح بتشكيل الحكومة الـ40 الجديدة وفى 16 من أكتوبر 2022 أعلن مركز التواصل الحكومى التابع لمجلس الوزراء الكويتى صدور مرسوم أميرى بإعادة تشكيل الحكومة 41 الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد نواف الصباح، كما تم تكليف الشيخ أحمد نواف فى مارس 2023 بتشيل الحكومة الـ 42 .