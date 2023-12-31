العراق: مقتل 14 إرهابيا وانتحاريا أجنبيا جرى تجنيدهم لتخطيط هجمات داخل البلاد

العراق: مقتل 14 إرهابيا وانتحاريا أجنبيا جرى تجنيدهم لتخطيط هجمات داخل البلاد
التاريخ
12/31/2023 2:24:32 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلن جهاز الأمن الوطنى بالعراق، اليوم الأحد، عن مقتل 14 إرهابيا وانتحاريا أجنبيا جرى تجنيدهم من خارج العراق لتخطيط هجمات داخل البلاد.
وأضاف الجهاز - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن جهاز الأمن الوطني استحدث تشكيلا جديدا يتولى التحقيق الموازي في الجرائم المالية.
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