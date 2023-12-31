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العراق: مقتل 14 إرهابيا وانتحاريا أجنبيا جرى تجنيدهم لتخطيط هجمات داخل البلاد

12/31/2023 2:24:32 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن جهاز الأمن الوطنى بالعراق، اليوم الأحد، عن مقتل 14 إرهابيا وانتحاريا أجنبيا جرى تجنيدهم من خارج العراق لتخطيط هجمات داخل البلاد.

وأضاف الجهاز - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن جهاز الأمن الوطني استحدث تشكيلا جديدا يتولى التحقيق الموازي في الجرائم المالية.








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