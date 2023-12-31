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الزراعة تواصل ضخ السلع الغذائية في منافذها بأسعار مخفضة

12/31/2023 2:24:26 PM
(MENAFN- Youm7) وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في إطار مبادرة خير مزارعنا لاهالينا بجودة عالية وبأسعار تنافسية واحتفالا باعياد الميلاد المجيد تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية .



وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق عام مبادرة خير مزارعنا لاهالينا والمنافذ، إنه تم ضخ كميات كبيرة من جميع السلع والمنتجات الغذائية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنحو 30% من خلال 261 منفذ ثابت منتشرين في جميع أنحاء الجمهوريه و33 منفذ متحرك
تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.



وأكد صالح أن المبادرة توحدت اليوم في 18 محافظة بـ18 منفذا متحركا لبيع بيض المائدة للمواطنين بسعر 125 جنيها الكرتونة للبيض الأحمر والأبيض.



وأكد "صالح" أن المواطن في قلب وعقل القيادة السياسية، مشيدا بقرار دولة رئيس الوزراء باعتبار 7 أصناف من السلع الإستراتيجية حمايه للمواطن ورفع العبء عن كاهله موضحا ان مبادره خير مزارعنا لاهالينا مستمرة في تقديم دورها الإيجابي.












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