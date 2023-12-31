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اليوم السابع: 2024 مصر تجنى الثمار

12/31/2023 2:24:26 PM
(MENAFN- Youm7) تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: بدء التشغيل التجريبى بالركاب لـ6 محطات بالخط الثالث للمترو.. توجيهات رئاسية بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.. «التعليم»: الانتهاء من إجراءات عقد امتحانات الترم الأول


واقرأ أيضا..
تفاءلوا بمصر تجدوها..2024 مصر تجنى الثمار ..
بدء التشغيل التجريبى بالركاب لـ6 محطات بالخط الثالث للمترو.. اليوم مصر الآمنة.. خدمات جديدة ومتطورة بالمواقع الشرطية وزارة العدل تكثف خطط القضاء على «بطء التقاضى»..
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توجيهات رئاسية بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.. الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الوضع الاقتصادى العالمى وأداء القطاع المصرفى بالدولة.. ويوجه بتعزيز جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية
«التعليم»: الانتهاء من إجراءات عقد امتحانات الترم الأول


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