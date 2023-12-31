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مفتي الجمهورية ينعى الشيخ يوسف سلامة خطيب المسجد الأقصى السابق

12/31/2023 2:24:26 PM
(MENAFN- Youm7) نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص الحزن والأسى، وبمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، فضيلة الشيخ المرابط الشهيد يوسف سلامة، إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك السابق، سائلًا الله عزَّ وجلَّ أن يتقبَّله في الشهداء والصالحين وأن يتغمَّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .



وتقدَّم مفتي الجمهورية في بيانه اليوم، الأحد، بخالص العزاء والمواساة للشعب الفلسطيني المناضل وللأمَّتين العربية والإسلامية في شهيد الأقصى، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يحرِّر المسجد الأقصى المبارك من دَنس المحتلين، وأن يرده إلينا ردًّا جميلًا عاجلًا غير آجل.



وأدان مفتي الجمهورية -بأشد العبارات- استمرارَ الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي على المستشفيات والأطفال والنساء والنازحين بقطاع غزة .



وقال مفتي الجمهورية في بيانه: "إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.



وأعرب مفتي الجمهورية عن استنكاره وإدانته الشديدة لما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني في المستشفيات والمدارس والمنازل وما يُسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".



وأكَّد مفتي الجمهورية أن الكيان الإسرائيلي يتعطَّش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء واستهداف المستشفيات والمدارس ودُور العبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.



ودعا مفتي الجمهورية جميع عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والهمجية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل نتيجة مطالبته بحقوقه المشروعة.
















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