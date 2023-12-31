جامعة الجلالة في المركز الـ19 بتصنيف الجامعات المصرية والـ55 على العربية

أكد الدكتور محمد الشناوى، رئيس

جامعة الجلالة الأهلية ، على أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات فى ختام عامها الثالث 2022/2023، حيث تصدرت الجامعة كأول جامعة أهلية بالمرتبة 19 على الجامعات المصرية، ورقم 55 على الجامعات العربية، طبقاً للتصنيف العربى للجامعات، مشيراً إلى أن التصنيف يعتمد على 4 مؤشرات رئيسية وهم: جودة التعليم والتعلم، وتميز أعضاء هيئة التدريس بنسبة 30% والبحث العلمى 30%، والريادة والابتكار 20% والتعاون الدولى وخدمة المجتمع 20% وخلق مُعامل تأثير عربى، وقد تقدم للتصنيف 208 جامعة عربية، بينما استوفت شروط القبول 115 جامعة عربية ممثلة عن 16 دولة من إجمالى 22 دولة من دول جامعة الدول العربية.





وكشف الشناوى، أن الجامعة لديها 17 مشروع بحثى، منهم 14 مشروع ممول حتى الان، بجانب 3 مشاريع بحثية مقدمة وقيد المراجعة، مما يعكس رؤية الجامعة فى أهمية ربط البحث العلمى بالتطبيق العملى، للسعى دائماً كنموذج يحتذى به على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





كما أستهلت الجامعة هذا العام بأستقبال وفدًا من جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، المُصنفة ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم، بحضور ممثلين عن معظم السفارات العربية والإفريقية، وذلك ضمن اتفاقية التعاون المُشتركة بين الجامعتين، كسابقة شراكة "مصرية - أمريكية" هى الاولى من نوعها، فى 8 برامج دراسية متمثلة فى (الهندسة الكهربائية، هندسة البرمجيات، تقنية الرسومات المعلوماتية، تكنولوجيا المعلومات، إدارة الأعمال، التسويق، نظم معلومات الحاسب، إدارة الأعمال الرياضية)، حيث يمكن للطالب الحصول على شهادتين، واحدة من جامعة الجلالة والأخرى من جامعة أريزونا ستيت، بدون مغادرة مصر، مما يوفر حوالى 75% من تكلفة الدراسة بالولايات المتحدة الامريكية.





وأضاف الشناوى، أن جامعة الجلالة تتيح للطلاب الثقافات المختلفة، بحيث لا تقتصر البرامج المقدمة على ثقافة واحدة، مشيراً إلى بحث أوجه التعاون المشترك مع العديد من الجامعات الدولية منها فى بلجيكا والمجر وغيرهم، بجانب زيارة جامعة هيروشيما اليابانية فى إطار حرص جامعة الجلالة على ترسيخ سبل التعاون المشترك بين الجامعتين، والتى تنص على قيام جامعة هيروشيما بإرسال 15 عضو هيئة تدريس إلى جامعة الجلالة فى عدة مجالات منها الهندسة وطب الأسنان، كما وقعت الجامعة العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والبنوك منهم؛ البروتوكول المشترك لشركاء تحالف إقليم القناة وسيناء بمشاركة 13 جامعة حكومية وأهلية، وبروتوكول تعاون مع جامعة السويس، وجامعة القاهرة التكنولوجية، والكلية الفنية العسكرية، ومعهد إعداد القادة بحلوان، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومذكرة تفاهم بين برنامج الأطراف الصناعية بالجامعة ومؤسسة Human study الألمانية، مما يعكس زيادة أعداد الشراكات ومذكرات التفاهم فى ختام العام الثالث لجامعة الجلالة إلى 14 شراكة دولية، وعدد 18 بروتوكول تعاون مع جامعات ومراكز بحثية، وعدد 13 بروتوكول تعاون مع قطاع الصناعة والمجتمع المدنى، وعدد 6 بروتوكولات تعاون مع المؤسسات الغير حكومية والبنوك.





وتابع الشناوى، أن الجامعة نظمت العديد من الأنشطة وورش العمل والندوات التوعوية والتثقيفية والمسابقات الرياضية، وتنظيم زيارات ميدانية علمية، ورحلات ترفيهية للطلاب، بجانب توفير فرص للتدريب الصيفى داخل الحرم الجامعى وخارجه بالتعاون مع أكثر من 25 شركة، لربط الدراسة الاكاديمية بالتدريب العملى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأكثر من 300 طالب بنظام الـ part time، داخل العديد من القطاعات الإدارية بالجامعة، بالإضافة إلى اجراء انتخابات اتحاد الطلاب 2022-2023، كما حصل عدد من طلاب الجامعة على شهادة أساسيات التحول الرقمى، بالإضافة إلى استضافة أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، واستضافة الجلسة التعريفية للإعداد لبرنامج التعاون الإقليمى الجديد مع الاتحاد الأوروبى بعنوان « Interreg NEXT MED»، كما استضافت كلاً من احتفالية «برايل عين الحياة» فى نسختها الثالثة، تحت شعار «كنز أمتنا الإنسان»، ومشروع تأسيس التحالف الشمال افريقى للميكروبيوم البشرى، والمشاركين فى المنتدى المصرى الروسى الرابع، ووفدًا طلابيا من كوريا الجنوبية، ولجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الاعلى للجامعات، بالإضافة إلى تنظيم العديد من المؤتمرات منها المؤتمر الدولى الأول للأسنان بمشاركة 95 محاضر لأكثر من 16 ورشة عمل عن التطورات الحديثة العالمية فى تكنولوجيا الأسنان، والمؤتمر الدولى الثانى لعلوم الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته فى الصناعة والمجتمع، والدورة الثانية من "Nano Science Day" لتسليط الضوء على أحدث تطورات النانو تكنولوجى، بجانب المشاركة فى العديد من المعارض التعليمية داخل وخارج مصر.





وفى إطار تفعيل دور الجامعة فى الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع، فاز فريق طلابى من جامعة الجلالة بالمركز الأول على 18 جامعة، فى المسار التكنولوجى بمسابقة "رالى مصر لريادة الأعمال"، كما شاركت جامعة الجلالة مع Graphic Design بالعربى، فى إطلاق مسابقة لطلبة كليات الفنون بجميع الجامعات المصرية، حيث فاز عدد من طلاب مجال الفنون والتصميم بالجامعة بمراكز مميزة فيها، بالإضافة إلى تفعيل التعاون المشترك بين الجامعة ومكتبة مصر العامة، من خلال استضافة المكتبة المتنقلة لتوفير أكتر من 600 كتاب شهريًا للطلاب، كما استقبلت الجامعة عدد من الطلاب المتفوقين لذوى الهمم الفائزين بمنحة وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية لإلحاقهم ببرنامج الشهادة المزودجة (إدارة الأعمال) بالتعاون مع جامعةASU الأمريكية، حيث يقوم عدد من الطلاب بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة، بمرافقة الطلاب الجدد لمساعدتهم وتقديم كافة أنواع الدعم الأكاديمى والمعنوى لهم.





كما نظم طلاب الجامعة حملة "جلالة الخير" لتعبئة وتوزيع شنط رمضان على العاملين بمدينة الجلالة، كذلك تم تنظيم العديد من حملات التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمى واخرهم لصالح اشقائنا فى فلسطين، كما أطلقت جامعة الجلالة حملة تثقيفية للتوعية بسرطان الثدى، بجانب توفيرها وحدة رعاية صحية نسائية للكشف المُبكر عن سرطان الثدى، كما أطلقت اليوم الطبى للفحص المجانى لـ "السكر وضغط الدم وقياس الوزن"، وتنظيم عدة ندوات تثقيفية للطلاب والعاملين بالجامعة منها ندوة بعنوان "تحديات الأمن القومى المصري"، وندوة بعنوان «نعم للمشاركة.. لا للشائعات.. خليك ايجابي».





وأوضح د. محمد الشناوى، أن جامعة الجلالة تضم حتى الان أكثر من 8600 طالب، فى عدة مجالات منها (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامى، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الأساسية، العلاج الطبيعى، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، مشيرًا إلى أن الجامعة طرحت 41 برنامجًا دراسيًا فى 13 مجالاً دراسيًا خلال العام الدراسى 2022 – 2023، كما سيتم فتح برامج دراسية جديدة فى المستقبل القريب.



