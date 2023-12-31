عمدة بيلجورود الروسية يدعو المواطنين للبقاء فى منازلهم بسبب تهديد صاروخى

MENAFN - Youm7) أصدر مكتب عمدة مقاطعة بيلجورود الروسية، اليوم /الأحد/ تحذيرا بشأن التهديد الصاروخى فى المدينة، داعيا المواطنين للبقاء فى منازلهم وعدم الاقتراب من النوافذ.

وجاء فى البيان - بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية- "مدينة بيلجورود خطر الصواريخ، ابقوا فى منازلكم إن أمكن، لا تقتربوا من النوافذ".



من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربة بالغة الدقة بمراكز صنع القرار والمنشآت العسكرية على فندق قصر خاركوف السابق، ردًا على الهجوم الأوكرانى على بيلجورود بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.





وأوضحت الوزارة - فى بيان - أن فندق قصر خاركوف كان يؤوى نحو 200 شخص من المرتزقة الأجانب الذين كان من المفترض أن يشاركوا فى غارات على الأراضى الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.





كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة أكثر من 650 عسكريًا أوكرانيًا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة فى مناطق متفرقة فى نطاق العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، موضحة أنه تم اعتراض 14 صاروخًا لراجمات "هيمارس" و"أولخا"، وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الدفاعات الروسية فى مناطق متفرقة.



وفى السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم أنه تم نقل 25 مريضا فى حالة خطيرة بينهم ستة أطفال إلى مستشفيات موسكو بعدما أصيبوا فى بيلجورود نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية.



وقالت رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا إن تسعة فرق تابعة لوكالتها تقدم أيضًا المساعدة للضحايا.



وقصفت القوات المسلحة الأوكرانية مدينة بيلجورود والمنطقة المحيطة بها، ووفقا للبيانات الأخيرة، قُتل 24 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين ولحقت أضرار بعشرات المبانى السكنية والأعيان المدنية.

