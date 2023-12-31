المستشار الألمانى: قادرون على مواجهة عالم أكثر اضطرابا وقسوة

(MENAFN
- Youm7) قال المستشار الألمانى أولاف شولتز إن بلاده يجب عليها أن تتغير فى مواجهة عالم "أكثر اضطرابا وقسوة"، معربا فى الوقت ذاته عن تفاؤله بقدرة بلاده على مواجهة التحديات الحالية.
واعترف شولتز - فى رسالة بمناسبة العام الجديد - بصعوبة المشهد العالمى، لكنه أعرب عن ثقته فى أن "ألمانيا سوف تتغلب عليه"، بحسب الموقع الرسمى لشبكة (دويتشه فيله) الألمانية.
وقال شولتز: "لقد أصبح عالمنا مكانا أكثر اضطرابا وقسوة.. إنه يتغير بسرعة مذهلة تقريبا"، ومع ذلك، أبدى المستشار الألمانى نبرة متفائلة وسلط الضوء على العقبات التى تغلبت عليها ألمانيا بنجاح فى عام 2023، على الصعيدين المحلى والدولى .
وأكد شولتز أن "قوتنا تكمن فى استعدادنا لتقديم تنازلات، وفى الجهود التى نبذلها من أجل بعضنا البعض".
ومع إجراء العديد من الانتخابات العامة الرئيسية فى جميع أنحاء العالم فى عام 2024، وعلى الأخص فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند والبرلمان الأوروبي، أكد شولتز أهمية هذه الانتخابات - خاصة فى الولايات المتحدة - مع استمرار الحروب فى أوكرانيا والشرق الأوسط.
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