المستشار الألمانى: قادرون على مواجهة عالم أكثر اضطرابا وقسوة

MENAFN - Youm7) قال المستشار الألمانى أولاف شولتز إن بلاده يجب عليها أن تتغير فى مواجهة عالم "أكثر اضطرابا وقسوة"، معربا فى الوقت ذاته عن تفاؤله بقدرة بلاده على مواجهة التحديات الحالية.

واعترف شولتز - فى رسالة بمناسبة العام الجديد - بصعوبة المشهد العالمى، لكنه أعرب عن ثقته فى أن "ألمانيا سوف تتغلب عليه"، بحسب الموقع الرسمى لشبكة (دويتشه فيله) الألمانية.



وقال شولتز: "لقد أصبح عالمنا مكانا أكثر اضطرابا وقسوة.. إنه يتغير بسرعة مذهلة تقريبا"، ومع ذلك، أبدى المستشار الألمانى نبرة متفائلة وسلط الضوء على العقبات التى تغلبت عليها ألمانيا بنجاح فى عام 2023، على الصعيدين المحلى والدولى .



وأكد شولتز أن "قوتنا تكمن فى استعدادنا لتقديم تنازلات، وفى الجهود التى نبذلها من أجل بعضنا البعض".



ومع إجراء العديد من الانتخابات العامة الرئيسية فى جميع أنحاء العالم فى عام 2024، وعلى الأخص فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند والبرلمان الأوروبي، أكد شولتز أهمية هذه الانتخابات - خاصة فى الولايات المتحدة - مع استمرار الحروب فى أوكرانيا والشرق الأوسط.