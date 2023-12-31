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الألعاب النارية تُضيئ سماء تايلاند وإندونيسيا احتفالا بالعام الجديد 2024.. فيديو

12/31/2023 2:24:20 PM
(MENAFN- Youm7) استقبلت مدينة بانكوك وهى عاصمه تايلاند العام الجديد 2024، وسط أجواء أحتفالية اجتاحت أرجاء البلد الأسيوى، حيث امتلئت سماء تايلاند بالألعاب النارية، والعروض المبهرة، التى خطفت أنظار الجميع احتفالات بالعام الجديد.

هذا واستقبلت نيوزيلندا وأستراليا وإندونيسيا وفيتنام العام الجديد 2024، ونشرت مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات لأولى لحظات 2024 ووداع 2023 علما أن نيوزيلندا وأستراليا يعتبران من أوائل الدول المحتفلة برأس السنة الجديدة.
ونظمت مدينة أوكلاند وسائر المدن في البلاد عروضا للألعاب النارية وسط ابتهاج المتفرجين الذي حضروا للاحتفال كما درجت العادة.
هذا ووصلت السنة الجديدة إلى أستراليا وانطلقت الألعاب النارية المبهرة في سيدني.








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