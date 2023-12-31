الألعاب النارية تُضيئ سماء تايلاند وإندونيسيا احتفالا بالعام الجديد 2024.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) استقبلت مدينة بانكوك وهى عاصمه تايلاند العام الجديد 2024، وسط أجواء أحتفالية اجتاحت أرجاء البلد الأسيوى، حيث امتلئت سماء تايلاند بالألعاب النارية، والعروض المبهرة، التى خطفت أنظار الجميع احتفالات بالعام الجديد.
هذا واستقبلت نيوزيلندا وأستراليا وإندونيسيا وفيتنام العام الجديد 2024، ونشرت مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات لأولى لحظات 2024 ووداع 2023 علما أن نيوزيلندا وأستراليا يعتبران من أوائل الدول المحتفلة برأس السنة الجديدة.
ونظمت مدينة أوكلاند وسائر المدن في البلاد عروضا للألعاب النارية وسط ابتهاج المتفرجين الذي حضروا للاحتفال كما درجت العادة.
هذا ووصلت السنة الجديدة إلى أستراليا وانطلقت الألعاب النارية المبهرة في سيدني.
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