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الرئيس الصينى: اقتصاد بلادنا يصمد فى وجه العواصف ويصبح أكثر مرونة وديناميكية

12/31/2023 2:24:20 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الصينى "شى جين بينج"، اليوم الأحد، إن عام 2023 شهد صمود الاقتصاد الصينى فى وجه العواصف ليصبح "أكثر مرونة وديناميكية من ذى قبل".

جاء ذلك فى كلمة له ألقاها بمناسبة حلول العام الجديد 2024، حيث أشار شى إلى توجه اقتصاد بلاده نحو التعافى والتحسن باستمرار، وتتقدم التنمية عالية الجودة بخطوات متزنة، موضحا أن منظومة الصناعات الحديثة أصبحت أكثر استكمالا، كما تنامت بشكل سريع دفعة من الصناعات الأساسية الجديدة التى تتسم بالطابع الراقى والذكى والأخضر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).


ونوه الرئيس "شي" بأن الصين حققت حصادا وافرا من الحبوب للسنة الـ20 على التوالي، وتم تحقيق تقدمات جديدة لأعمال النهوض بالأرياف، مؤكدا أن التنمية القائمة على الابتكار فى الصين هى مفعمة بالحيوية وذلك بفضل سنوات من الجهود المخلصة.


وأشار الرئيس الصينى إلى أنه فى كل مكان فى جميع أنحاء الصين يتم الوصول إلى آفاق جديدة بتصميم حازم وتظهر إبداعات وابتكارات جديدة يوميا، موضحا أن المنتجات المصممة والمصنوعة فى الصين، وخاصة العلامات التجارية العصرية، لاقت ترحيبا واسعا لدى المستهلكين، كما حققت الموديلات الجديدة من الهواتف المحمولة الصينية نجاحا فوريا فى السوق، حيث تعد سيارات الطاقة الجديدة وبطاريات الليثيوم والمنتجات الكهروضوئية، دليلا جديدا على براعة التصنيع فى الصين.







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