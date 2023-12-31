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الشرطة النمساوية تكثف انتشارها فى العاصمة فيينا لتأمين احتفال رأس السنة

12/31/2023 2:24:20 PM
(MENAFN- Youm7) كثفت الشرطة النمساوية انتشارها فى العاصمة فيينا مساء اليوم لتأمين احتفال رأس السنة الميلادية وسط مخاوف من وقوع هجمات إرهابية فى البلاد.

وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم الأحد، إنه تم نشر ضباط شرطة مدججين بالسلاح لحراسة كاتدرائية شتيفانس بوسط فيينا.


وأشار البيان إلى أنه فى يوم عيد الميلاد، اقتحم ضباط مكافحة الارهاب مركزًا للاجئين فى المنطقة السادسة عشرة فى فيينا بالكلاب والبنادق الهجومية لورود معلومات عن أن ثلاثة أشخاص هم جزء من شبكة ارهابية دولية.


وذكر البيان أنه بسبب الحشود الكبيرة فى وسط المدينة تم استدعاء أعداد أكبر من الضباط من الولايات الفيدرالية المختلفة.


ولفت البيان إلى أنه قبل يوم واحد من بداية العام، تسببت الألعاب النارية الفوضوية فى الحى العاشر والذى تقطنه اغلبية من اللاجئين فى استنفار أمنى بالمنطقة.







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