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أحمد خطاب يقود تدريبات فاركو استعدادا لكأس الرابطة

12/31/2023 2:24:14 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل فريق فاركو تدريباته اليومية تحت قيادة أحمد خطاب، الذى أسند له النادي قيادة التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لكأس الرابطة، لحين التعاقد مع مدرب جديد خلفا لخالد جلال.



وتقدم خالد جلال، المدير الفني لفاركو، باستقالته من تدريب الفريق، عقب الهزيمة الأخيرة التي تلقاها أمام الاتحاد السكندري، وخسر نادي فاركو أمام نظيره الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.



ودخل حلمى طولان، المدير الفنى الأسبق لعدد من الفرق المصرية، الترشيحات لتولى منصب المدير الفنى لفريق فاركو هذا الموسم.



وتلقي نادي فاركو عددا كبيرا من الترشيحات إلى جانب حلمى طولان، وهناك عدد من المرشحين الآخرين لتولى تدريب الفريق منهم حسام حسن وشوقي غريب، ولكن يبدو حلمى طولان هو الأقرب.












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