طارق قنديل يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

(MENAFN
- Youm7) كشف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، آخر تطورات الحالة الصحية لزميله في مجلس الإدارة ونائب رئيس القلعة الحمراء العامري فاروق، والذي يرقد فى المستشفى حاليًا بسب الأزمة الصحية الطارئة التي لحقت به مؤخرا وفقد الوعي بسببها.
وقال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي فى تصريحات إذاعية، "حتى الآن ما زالت غيبوبة العامري فاروق مستمرة، ويبقى الوضع كما هو عليه منذ بداية الوعكة الصحية".
وأضاف قنديل، "الأمر الآن ليس طبيا الأمل الآن فى كرم الله فقط، الأطباء فعلوا معه كل ما لديهم وفى وسعهم، نطالب جموع الشعب المصري بالدعاء للعامري فاروق، حتى يسترد عافيته والخروج من تلك المحنة سريعًا، ويعود لأسرته ومحبيه ولنا في أقرب وقت".
MENAFN31122023000132011024ID1107672588
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.