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طارق قنديل يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

12/31/2023 2:24:14 PM
(MENAFN- Youm7) كشف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، آخر تطورات الحالة الصحية لزميله في مجلس الإدارة ونائب رئيس القلعة الحمراء العامري فاروق، والذي يرقد فى المستشفى حاليًا بسب الأزمة الصحية الطارئة التي لحقت به مؤخرا وفقد الوعي بسببها.
وقال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي فى تصريحات إذاعية، "حتى الآن ما زالت غيبوبة العامري فاروق مستمرة، ويبقى الوضع كما هو عليه منذ بداية الوعكة الصحية".
وأضاف قنديل، "الأمر الآن ليس طبيا الأمل الآن فى كرم الله فقط، الأطباء فعلوا معه كل ما لديهم وفى وسعهم، نطالب جموع الشعب المصري بالدعاء للعامري فاروق، حتى يسترد عافيته والخروج من تلك المحنة سريعًا، ويعود لأسرته ومحبيه ولنا في أقرب وقت".








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