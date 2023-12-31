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اتحاد القوة البدنية يكشف تفاصيل بطولة كأس العالم بشرم الشيخ

12/31/2023 2:24:13 PM
(MENAFN- Youm7)
كشف الاتحاد المصري للقوة البدنية ، برئاسة اللواء محمود بركات، عن تفاصيل بطولة كأس العالم المقرر إقامتها فى شرم الشيخ خلال الفترة من 4 فبراير وحتى 9 من نفس الشهر في عام 2024.





وتنطلق البطولة 4 فبراير بمنافسات القوة كاملة "سنجل ومالتي بلاي" للرجال والسيدات بجميع الأعمار والأوزان، بجانب منافسات بنش برس وديدليفت "سنجل ومالتي بلاي" رجال وسيدات وجميع الأعمار والأوزان.



وفي يوم الاثنين 5 فبراير ستبدأ منافسات القوة رو سيدات وبعدها القوة كلاسيك رو للسيدات ثم يبدأ البنين منافسات قوة رو ناشئين وبعدها القوة كلاسيك رو ناشئين جميع الأعمار والأوزان.



ويوم الثلاثاء 6 فبراير يخوض الأساتذة منافسات القوة رو وقوة كلاسيك رو، ويوم الأربعاء 7 فبراير تلعب منافسات قوة رو مفتوح وشباب، وفي يوم الخميس 8 فبراير قوة كلاسيك رو مفتوح وشباب.



وتختتم منافسات بطولة كأس العالم بشرم الشيخ المنافسات يوم الجمعة 9 فبراير بمنافسات البنش وديدليفت رو رجال وسيدات لجميع الأعمار.



وتقام بطولة كأس العالم للقوة البدنية تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووزراة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي الذي قدم من جانبه كل الدعم للاتحاد المصري للقوة من أجل تنظيم بطولة تليق باسم مصر خاصةً بعد النجاح الكبير للنسخة الماضية من كأس العالم التي أقيمت في مدينة الغردقة وحظيت بإشادات عالمية.



وشهدت البطولة السابقة مشاركة 19 دولة ومن المتوقع أن تشهد النسخة المقبلة زيادة في عدد الدول حيث سيتم إغلاق باب التسجيل في يناير 2024 وتقام البطولة بحضور رئيس الاتحاد الدولي ورئيس لجنة الحكام الروسي.














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