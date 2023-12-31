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كولر يوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي قبل بداية العام الجديد

12/31/2023 2:24:13 PM
(MENAFN- Youm7) حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، علي توجيه رسالة إلى جماهير النادي الأحمر قبل بداية العام الجديد 2024.



وكتب مارسيل كولر اليوم الأحد باللغتين العربية والإنجليزية عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "كان عامًا رائعًا مليئًا بالنجاح والانتصارات والألقاب واللحظات الرائعة، وأروع ما فيه أننا كنا كفريق سببًا في سعادة وفرحة الملايين من جمهور الأهلي العظيم".



وأضاف كولر: "ونحن على أبواب عام جديد محمل بأحلام وطموحات لا حدود لها، كل عام وأنتم بخير وأتمنى عامًا جديدًا زاهرًا بالبطولات والانتصارات والألقاب".



وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى
الاهلى
قد تمسك
ببقاء الفرنسي أنتونى موديست مهاجم الفريق لنهاية الموسم، بعد تألقه في بطولة السوبر المصري التي حسمها المارد الأحمر بالفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين.



وتألق أنتوني موديست عقب مشاركته في مواجهة مودرن فيوتشر وتمكن من تسجيل الهدف الثالث، كما صنع الهدف الرابع الذي سجله كريم فؤاد.



ويراهن مارسيل كولر على تألق وانسجام موديست بشكل قوي مع الفريق الأحمر خلال منافسات الدور الثاني من الموسم، وذلك بعدما بدأت بصماته تظهر في مواجهة فيوتشر بالسوبر المحلي.





كولر مدرب الاهلي

















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