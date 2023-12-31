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حسين الشحات يوجه رسالة خاصة إلى الشعب الفلسطيني

12/31/2023 2:24:13 PM
(MENAFN- Youm7) وجه حسين الشحات، لاعب الأهلي رسالة إلى الشعب الفلسطيني، بعدما حرص على دعمهم في مباراة فريقه الأخيرة مام مودرن فيوشتر نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، والذي توج به الأحمر عقب الفزز بنتيجة 4 / 2.

وحرص الشحات على الاحتفال رافعًا علامة النصر وارتدى تميمة علم فلسطين وكتب عليها غزة كنوع من الدعم للقضية الفلسطينية.

وكتب الشحات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. حتى وإن كانت كل جماهير الأهلي على قلب واحد، لكن شكرا لكل جماهير الأهلي وأهلنا في فلسطين الذين تابعونا في مبارياتنا رغم الظروف وصعوبة المشاهدة".

تابع: "القاعدة الكبيرة التي نقدرها ككل جماهير الاهلي في العالم كله، الحمد لله اننا كنا جزء من ابتسامه بسيطة تسعد قلوبكم وسط المعاناة، وسنة سعيدة ويكون عام فرج إن شاء الله عليكم جميعا ونسعد جميعا داخل وخارج الملعب بمزيد من البطولات والانتصارات".


الشحات








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