مصر وبنك التعمير الألماني يوقعان اتفاقيات تمويل ميسر ومنح بقيمة 84 مليون دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 - 12 (كونا) -- وقعت وزارة التعاون الدولي المصرية وبنك التعمير الألماني اتفاقيات تمويل تنموي ميسر ومنح بقيمة 76 مليون يورو (حوالي 02ر84 مليون دولار) لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء وتعزيز التحول الأخضر والانتقال إلى الطاقة المتجددة.
وذكرت وزارة التعاون الدولي في بيان اليوم الأحد أن الاتفاقية الأولى بقيمة 53 مليون يورو (حوالي 59ر58 مليون دولار) وهي عبارة عن تمويل تنموي ميسر ومنحة لمشروع تطوير الشبكة الذكية لمصلحة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.
وأوضح البيان أن المشروع يهدف إلى إضافة 450 ميغا وات لقدرة محطة (أبيس للمحولات) وتخفيف الأحمال بمدينة (أبو قير الجديدة) ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.
وأضاف أن الجانبين وقعا كذلك اتفاقية تمويل تنموي ميسر بقيمة 23 مليون يورو (حوالي 43ر25 مليون دولار) لتنفيذ مشروعين أولهما (مشروع كفاءة الطاقة 2) بقيمة ثمانية ملايين يورو (حوالي 84ر8 ملايين دولار) لمصلحة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتيسير الاستثمار في مشاريع كفاءة الطاقة بما في ذلك الطاقة الضوئية صغيرة الحجم.
كما تتضمن الاتفاقية تمويلا بقيمة 15 مليون يورو (حوالي 59ر16 مليون دولار) لمشروع "إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية 2" بهدف تطوير معدات نظام الاستنارة ومنظمات الجهد ومنظمات السرعة بمحطة كهرباء السد العالي ومنظمات السرعة بمحطة (أسوان) ونظام التحكم.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا نحو 6ر1 مليار يورو (حوالي 77ر1 مليار دولار) في صورة تمويلات تنموية ومنح ودعم فني استفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحي والري والدعم المائي وإدارة المخلفات الصلبة والهجرة وسوق العمل والابتكار بالقطاع الخاص والتعليم الفني والتدريب المهني والتنمية الحضرية والإصلاح الإداري والمرأة والشباب والتنمية الاجتماعية.
وبدأ تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو (حوالي 33ر265 مليون دولار) وحتى الآن تم تنفيذ المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو (حوالي 39ر77 مليون دولار) ويجري تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون يورو (حوالي 5ر99 مليون دولار) والثالثة بقيمة 80 مليون يورو (حوالي 44ر88 مليون دولار).
وتتم إدارة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال تنسيق وزارة التعاون الدولي المصرية مع الجانب الألماني بشأن المشروعات والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي. (النهاية)
ا س م / م ع ع
MENAFN31122023000071011013ID1107672584
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.