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مصر وبنك التعمير الألماني يوقعان اتفاقيات تمويل ميسر ومنح بقيمة 84 مليون دولار

12/31/2023 2:24:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 - 12 (كونا) -- وقعت وزارة التعاون الدولي المصرية وبنك التعمير الألماني اتفاقيات تمويل تنموي ميسر ومنح بقيمة 76 مليون يورو (حوالي 02ر84 مليون دولار) لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء وتعزيز التحول الأخضر والانتقال إلى الطاقة المتجددة.
وذكرت وزارة التعاون الدولي في بيان اليوم الأحد أن الاتفاقية الأولى بقيمة 53 مليون يورو (حوالي 59ر58 مليون دولار) وهي عبارة عن تمويل تنموي ميسر ومنحة لمشروع تطوير الشبكة الذكية لمصلحة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.
وأوضح البيان أن المشروع يهدف إلى إضافة 450 ميغا وات لقدرة محطة (أبيس للمحولات) وتخفيف الأحمال بمدينة (أبو قير الجديدة) ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.
وأضاف أن الجانبين وقعا كذلك اتفاقية تمويل تنموي ميسر بقيمة 23 مليون يورو (حوالي 43ر25 مليون دولار) لتنفيذ مشروعين أولهما (مشروع كفاءة الطاقة 2) بقيمة ثمانية ملايين يورو (حوالي 84ر8 ملايين دولار) لمصلحة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتيسير الاستثمار في مشاريع كفاءة الطاقة بما في ذلك الطاقة الضوئية صغيرة الحجم.
كما تتضمن الاتفاقية تمويلا بقيمة 15 مليون يورو (حوالي 59ر16 مليون دولار) لمشروع "إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية 2" بهدف تطوير معدات نظام الاستنارة ومنظمات الجهد ومنظمات السرعة بمحطة كهرباء السد العالي ومنظمات السرعة بمحطة (أسوان) ونظام التحكم.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا نحو 6ر1 مليار يورو (حوالي 77ر1 مليار دولار) في صورة تمويلات تنموية ومنح ودعم فني استفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحي والري والدعم المائي وإدارة المخلفات الصلبة والهجرة وسوق العمل والابتكار بالقطاع الخاص والتعليم الفني والتدريب المهني والتنمية الحضرية والإصلاح الإداري والمرأة والشباب والتنمية الاجتماعية.
وبدأ تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو (حوالي 33ر265 مليون دولار) وحتى الآن تم تنفيذ المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو (حوالي 39ر77 مليون دولار) ويجري تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون يورو (حوالي 5ر99 مليون دولار) والثالثة بقيمة 80 مليون يورو (حوالي 44ر88 مليون دولار).
وتتم إدارة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال تنسيق وزارة التعاون الدولي المصرية مع الجانب الألماني بشأن المشروعات والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي. (النهاية)

ا س م / م ع ع




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