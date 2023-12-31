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الرئيس الفلسطيني: حرب الإبادة لن تكسر إرادة شعبنا وسيبقى ثابتا على أرضه

12/31/2023 2:24:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 31 - 12 (كونا) -- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد إن "حرب الإبادة" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي "لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني وسيبقى صامدا على أرضه يواصل الكفاح حتى تحقيق النصر والاستقلال" مؤكدا أن الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة "وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ".
وأضاف الرئيس عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بمناسبة الذكرى ال59 لانطلاقة حركة (فتح) أن "شعبنا الفلسطيني الصامد يتعرض اليوم لحرب إبادة شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بهدف تصفية قضيتنا الوطنية وتحويلها لقضية إنسانية في تكرار لنكبة 1948".
وأكد أن "الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا متمسكا بحقوقه المشروعة ولن نقبل بالتهجير من أرضنا مهما كان الثمن تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني".
وتابع عباس "قلنا للعالم أجمع إن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن والسلام لأحد بل ستدفع المنطقة والعالم إلى حافة الانفجار والحل الوحيد هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والتوجه لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية".
وذكر أن ذلك يأتي "من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لجميع أراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194".
وأضاف الرئيس الفلسطيني "نحيي ذكرى انطلاقة ثورتنا المجيدة التي حولت قضية اللاجئ الفلسطيني إلى قضية تحرر وطني واستقلال" مؤكدا ضرورة وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدف إلى "إبادة الشعب الفلسطيني من خلال المجازر التي يتعرض لها المدنيون العزل والتي نتج عنها أكثر من 21 ألف شهيد جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ وعشرات آلاف الجرحى ومئات آلاف النازحين".
وشدد على "ضرورة الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا داخل قطاع غزة ولن نسمح بالتهجير سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية التي تشهد حربا مسعورة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين".
وكانت السلطات الصحية في قطاع غزة أعلنت أمس السبت ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 21672 شهيدا مشيرة إلى أن العدوان أسفر كذلك عن إصابة 56165 شخصا بجروح مختلفة. (النهاية)

ن ق / ف د س




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