إقليم كردستان العراق: إسقاط طائرة مسيرة مفخخة في مطار (أربيل)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 31 - 12 (كونا) -- أعلنت (المديرية العامة لمكافحة الإرهاب) بإقليم كردستان العراق اليوم الأحد إسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف قاعدة للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بمطار (أربيل) شمال العراق.
وذكرت المديرية في بيان أنه تم إسقاط الطائرة من دون ذكر أي معلومات عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
وكان المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي قد أعلن في بيان في وقت سابق اليوم تعرض أحد مقرات قوات البيشمركة في قضاء (صلاح الدين) ب(أربيل) لهجوم بطائرتين مسيرتين نتجت عنه أضرار مادية فقط. (النهاية)
ص ب ر / ا ب خ
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