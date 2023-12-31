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إقليم كردستان العراق: إسقاط طائرة مسيرة مفخخة في مطار (أربيل)

12/31/2023 2:24:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 31 - 12 (كونا) -- أعلنت (المديرية العامة لمكافحة الإرهاب) بإقليم كردستان العراق اليوم الأحد إسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف قاعدة للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بمطار (أربيل) شمال العراق.
وذكرت المديرية في بيان أنه تم إسقاط الطائرة من دون ذكر أي معلومات عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
وكان المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي قد أعلن في بيان في وقت سابق اليوم تعرض أحد مقرات قوات البيشمركة في قضاء (صلاح الدين) ب(أربيل) لهجوم بطائرتين مسيرتين نتجت عنه أضرار مادية فقط. (النهاية)

ص ب ر / ا ب خ




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