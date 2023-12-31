كاظمة يفوز على الجهراء بنتيجة (2 - 0) في ختام الجولة الـ12 من دوري زين الممتاز لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 12 (كونا) -- فاز فريق نادي كاظمة لكرة القدم اليوم الأحد على نظيره الجهراء بنتيجة (2 - 0) في ختام الجولة الـ12 من منافسات الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين).
وبدأ كاظمة اللقاء الذي أقيم على استاد (علي صباح السالم) بقوة ليحرز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب حمد حربي فيما أضاف زميله أحمد عرسان الهدف الثاني في الدقيقة الـ93.
وبهذه النتيجة رفع كاظمة رصيده إلى النقطة الـ16 يشغل بها المركز السادس فيما أبقى الجهراء على نقطتين في رصيده ليقبع في المركز الأخير.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز فرق القادسية والعربي والنصر وكاظمة على الفحيحيل وخيطان والشباب والجهراء على التوالي فيما تعادل السالمية مع الكويت. (النهاية)
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