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كاظمة يفوز على الجهراء بنتيجة (2 - 0) في ختام الجولة الـ12 من دوري زين الممتاز لكرة القدم

12/31/2023 2:24:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 12 (كونا) -- فاز فريق نادي كاظمة لكرة القدم اليوم الأحد على نظيره الجهراء بنتيجة (2 - 0) في ختام الجولة الـ12 من منافسات الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين).
وبدأ كاظمة اللقاء الذي أقيم على استاد (علي صباح السالم) بقوة ليحرز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب حمد حربي فيما أضاف زميله أحمد عرسان الهدف الثاني في الدقيقة الـ93.
وبهذه النتيجة رفع كاظمة رصيده إلى النقطة الـ16 يشغل بها المركز السادس فيما أبقى الجهراء على نقطتين في رصيده ليقبع في المركز الأخير.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز فرق القادسية والعربي والنصر وكاظمة على الفحيحيل وخيطان والشباب والجهراء على التوالي فيما تعادل السالمية مع الكويت. (النهاية)

س ع د / م ص ع


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