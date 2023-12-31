الدوري الإنجليزي.. (أرسنال) يخسر من (فولهام) بهدفين ويتراجع للمركز الرابع

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 31 - 12 (كونا) -- مني نادي (أرسنال) بهزيمة غير متوقعة على يد مضيفه (فولهام) بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة ال20 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونجح (أرسنال) في إحراز هدف السبق مبكرا وتحديدا عند الدقيقة الخامسة على إطلاق الحكم الإنجليزي جوش سميث صافرة البداية وقعه المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا.
وتمكن المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز من تعديل الكفة لأصحاب الأرض في الدقيقة ال29 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.
ورغم سيطرة لاعبيه على الكرة خلال الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني غير أن (أرسنال) تلقى هدفا ثانيا مباغتا في الدقيقة ال59 عبر المهاجم الجمايكي بوبي ريد وفي المقابل لم يتمكن مهاجموه طوال ثلاثين دقيقة من الوصول ثانية إلى شباك الخصم.
وتسببت هذه الهزيمة في تراجع (أرسنال) إلى المركز الرابع بعد تجمد رصيده عند 40 نقطة وراء (مانشستر سيتي) الذي يحتل المركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف علما أن الأخير لعب مباراة أقل.
ويأتي (أستون فيلا) في المركز الثاني حاليا برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر (ليفربول) الذي سيختتم هذه الجولة غدا الاثنين بلقائه مع ضيفه (نيوكاسل يونايتد).
وفي مباراة أخرى لعبت اليوم فاز (توتنهام هوتسبر) أمام جمهوره على ضيفه (بورنموث) بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد سمحت له بتعزيز مركزه الخامس برصيد 39 نقطة.
ويحتل (بورنموث) المركز ال12 برصيد 25 نقطة متقدما بمركز واحد ونقطة واحدة على (فولهام). (النهاية)
م ر ن / م ع ع
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