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الدوري الإنجليزي.. (أرسنال) يخسر من (فولهام) بهدفين ويتراجع للمركز الرابع

12/31/2023 2:24:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 31 - 12 (كونا) -- مني نادي (أرسنال) بهزيمة غير متوقعة على يد مضيفه (فولهام) بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة ال20 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونجح (أرسنال) في إحراز هدف السبق مبكرا وتحديدا عند الدقيقة الخامسة على إطلاق الحكم الإنجليزي جوش سميث صافرة البداية وقعه المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا.
وتمكن المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز من تعديل الكفة لأصحاب الأرض في الدقيقة ال29 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.
ورغم سيطرة لاعبيه على الكرة خلال الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني غير أن (أرسنال) تلقى هدفا ثانيا مباغتا في الدقيقة ال59 عبر المهاجم الجمايكي بوبي ريد وفي المقابل لم يتمكن مهاجموه طوال ثلاثين دقيقة من الوصول ثانية إلى شباك الخصم.
وتسببت هذه الهزيمة في تراجع (أرسنال) إلى المركز الرابع بعد تجمد رصيده عند 40 نقطة وراء (مانشستر سيتي) الذي يحتل المركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف علما أن الأخير لعب مباراة أقل.
ويأتي (أستون فيلا) في المركز الثاني حاليا برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر (ليفربول) الذي سيختتم هذه الجولة غدا الاثنين بلقائه مع ضيفه (نيوكاسل يونايتد).
وفي مباراة أخرى لعبت اليوم فاز (توتنهام هوتسبر) أمام جمهوره على ضيفه (بورنموث) بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد سمحت له بتعزيز مركزه الخامس برصيد 39 نقطة.
ويحتل (بورنموث) المركز ال12 برصيد 25 نقطة متقدما بمركز واحد ونقطة واحدة على (فولهام). (النهاية)

م ر ن / م ع ع




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