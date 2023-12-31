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اليمن.. اجتماع للجنة الأمنية العليا يناقش جهود مكافحة الإرهاب والتهديد الحوثي للملاحة

12/31/2023 2:24:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 31 - 12 (كونا) -- بحثت اللجنة الأمنية اليمنية العليا اليوم الأحد جهود مكافحة "الإرهاب" وتصعيد ميليشيات الحوثي ضد خطوط الملاحة الدولية في باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء في اجتماع استثنائي للجنة كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية على مستوى اليمن ترأسه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء عيدروس الزبيدي بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.
وأوضحت الوكالة أن الاجتماع استعرض الخطة الأمنية لعام 2024 والمهام الأمنية المدرجة ضمن الخطة وفي مقدمتها استمرار جهود مكافحة الجماعات "الإرهابية" ومكافحة المخدرات وحظر حمل السلاح غير المرخص وتعزيز أمن الطرق ووضع حلول للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
ونقلت (سبأ) عن الزبيدي تأكيده على ضرورة تعزيز آليات العمل الأمني وانتظام اجتماعات اللجنة الأمنية بشكل دوري "للوقوف على التطورات الأمنية وبحث وتحديد أنسب الإجراءات لمواجهة التحديات التي تواجه العمل الأمني".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت في وقت سابق من اليوم إغراق ثلاثة زوارق تابعة للمتمردين الحوثيين وقتل طاقمها بعدما هاجمت سفينة تجارية ومروحيات أمريكية في جنوب البحر الأحمر.
وجاء ذلك بعد حوالي أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عن مبادرة أمنية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لوقف هجمات الحوثيين على السفن أطلق عليها اسم (تحالف الازدهار). (النهاية)

س ن ص / م ع ع




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