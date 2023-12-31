اليمن.. اجتماع للجنة الأمنية العليا يناقش جهود مكافحة الإرهاب والتهديد الحوثي للملاحة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 31 - 12 (كونا) -- بحثت اللجنة الأمنية اليمنية العليا اليوم الأحد جهود مكافحة "الإرهاب" وتصعيد ميليشيات الحوثي ضد خطوط الملاحة الدولية في باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء في اجتماع استثنائي للجنة كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية على مستوى اليمن ترأسه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء عيدروس الزبيدي بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.
وأوضحت الوكالة أن الاجتماع استعرض الخطة الأمنية لعام 2024 والمهام الأمنية المدرجة ضمن الخطة وفي مقدمتها استمرار جهود مكافحة الجماعات "الإرهابية" ومكافحة المخدرات وحظر حمل السلاح غير المرخص وتعزيز أمن الطرق ووضع حلول للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
ونقلت (سبأ) عن الزبيدي تأكيده على ضرورة تعزيز آليات العمل الأمني وانتظام اجتماعات اللجنة الأمنية بشكل دوري "للوقوف على التطورات الأمنية وبحث وتحديد أنسب الإجراءات لمواجهة التحديات التي تواجه العمل الأمني".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت في وقت سابق من اليوم إغراق ثلاثة زوارق تابعة للمتمردين الحوثيين وقتل طاقمها بعدما هاجمت سفينة تجارية ومروحيات أمريكية في جنوب البحر الأحمر.
وجاء ذلك بعد حوالي أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عن مبادرة أمنية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لوقف هجمات الحوثيين على السفن أطلق عليها اسم (تحالف الازدهار). (النهاية)
س ن ص / م ع ع
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