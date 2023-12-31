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الجيش الباكستاني يعلن قتل 8 مسلحين في عمليتين منفصلتين

12/31/2023 2:23:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 31 - 12 (كونا) -- قال الجيش الباكستاني اليوم الأحد إن قوات الأمن قتلت ثمانية مسلحين في عمليتين منفصلتين بإقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان).
وأوضحت العلاقات العامة للجيش في بيان أن قوات الأمن قتلت ثلاثة مسلحين حاولوا التسلل عبر الحدود الباكستانية الأفغانية في منطقة (باجور) بإقليم (خيبر بختونخوا) الواقع شمالي باكستان.
وأضاف البيان أن قوات الأمن عثرت مع هؤلاء المسلحين على أسلحة وذخيرة ومتفجرات.
وأشار إلى أنه في حادث آخر بإقليم (خيبر بختونخوا) فتح مسلحون من داخل أفغانستان النار على نقطة حدودية باكستانية في منطقة شمال وزيرستان القبلية ما دفع القوات الباكستانية إلى الرد الأمر الذي ألحق "خسائر فادحة" بالمسلحين.
وأكدت العلاقات العامة للجيش أن جنديا باكستانيا قتل خلال تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين البلدين.
وجدد الجيش الباكستاني في هذا الإطار دعوة السلطات الأفغانية إلى "ضمان الإدارة الفعالة للحدود من جانبها" مشددا على أنه "من المتوقع أن تفي الحكومة الأفغانية المؤقتة بالتزاماتها" وتمنع استخدام المسلحين للأراضي الأفغانية لارتكاب أعمال ضد باكستان.
وعلى الصعيد نفسه ذكرت العلاقات العامة للجيش أن خمسة مسلحين قتلوا في عملية استخباراتية في منطقة (أواران) في إقليم (بلوشستان) الواقع جنوب غربي باكستان.
وأوضحت أن قوات الأمن نفذت العملية بناء على معلومات استخباراتية حول وجود مسلحين في منطقة (أواران) وأسفرت كذلك عن ضبط مخبأ للمسلحين ومصادرة أسلحة وذخيرة ومتفجرات. (النهاية)

س ب ك / م ع ع




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