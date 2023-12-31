الجيش الباكستاني يعلن قتل 8 مسلحين في عمليتين منفصلتين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 31 - 12 (كونا) -- قال الجيش الباكستاني اليوم الأحد إن قوات الأمن قتلت ثمانية مسلحين في عمليتين منفصلتين بإقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان).
وأوضحت العلاقات العامة للجيش في بيان أن قوات الأمن قتلت ثلاثة مسلحين حاولوا التسلل عبر الحدود الباكستانية الأفغانية في منطقة (باجور) بإقليم (خيبر بختونخوا) الواقع شمالي باكستان.
وأضاف البيان أن قوات الأمن عثرت مع هؤلاء المسلحين على أسلحة وذخيرة ومتفجرات.
وأشار إلى أنه في حادث آخر بإقليم (خيبر بختونخوا) فتح مسلحون من داخل أفغانستان النار على نقطة حدودية باكستانية في منطقة شمال وزيرستان القبلية ما دفع القوات الباكستانية إلى الرد الأمر الذي ألحق "خسائر فادحة" بالمسلحين.
وأكدت العلاقات العامة للجيش أن جنديا باكستانيا قتل خلال تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين البلدين.
وجدد الجيش الباكستاني في هذا الإطار دعوة السلطات الأفغانية إلى "ضمان الإدارة الفعالة للحدود من جانبها" مشددا على أنه "من المتوقع أن تفي الحكومة الأفغانية المؤقتة بالتزاماتها" وتمنع استخدام المسلحين للأراضي الأفغانية لارتكاب أعمال ضد باكستان.
وعلى الصعيد نفسه ذكرت العلاقات العامة للجيش أن خمسة مسلحين قتلوا في عملية استخباراتية في منطقة (أواران) في إقليم (بلوشستان) الواقع جنوب غربي باكستان.
وأوضحت أن قوات الأمن نفذت العملية بناء على معلومات استخباراتية حول وجود مسلحين في منطقة (أواران) وأسفرت كذلك عن ضبط مخبأ للمسلحين ومصادرة أسلحة وذخيرة ومتفجرات. (النهاية)
س ب ك / م ع ع
MENAFN31122023000071011013ID1107672578
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.