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(القادسية) يتوج بلقب البطولة العامة للسباحة 2023 لمرحلة العمومي و(كاظمة) للبراعم

12/31/2023 2:23:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 12 (كونا) -- توج نادي القادسية اليوم الأحد بلقب البطولة العامة للسباحة لمرحلة العمومي للمرة الخامسة على التوالي في حين أحرز نادي كاظمة لقب (البراعم).
وتصدر القادسية ترتيب البطولة التي نظمها الاتحاد الكويتي للألعاب المائية ضمن الموسم 2023 بمشاركة 6 أندية بـ587 نقطة تلاه نادي اليرموك بـ583 نقطة.
وجاء نادي كاظمة في المرتبة الأولى لمنافسات البراعم بـ226 نقطة فيما نال القادسية المركز الثاني بـ204 نقاط ليحل النادي البحري ثالثا بإجمالي 195 نقطة.
في هذا الصدد قال عضو مجلس إدارة اتحاد (الألعاب المائية) فيصل أبو الحسن لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البطولة التي أقيمت في مجمع أحواض عبدالله الدخيل الأولمبي بنادي كاظمة ظهرت بمستوى فني عال في معظم مسابقاتها "بفضل الأداء المميز للسباحين".
وأضاف أبو الحسن وهو مدير البطولة التي أقيمت على مدار أربعة أيام إنها شهدت بمرحلتيها مشاركة أكبر من سابقاتها وندية أكثر بين المشاركين "بما ينعكس إيجابا على نتائج المنتخبات في البطولات الخارجية".
وشهد اليوم الختامي حضور رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية حسين المسلم وعدد من أعضاء الاتحاد الكويتي للعبة ومسؤولي الأندية المشاركة. (النهاية)

ف ش ا / م ص ع


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