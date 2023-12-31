(القادسية) يتوج بلقب البطولة العامة للسباحة 2023 لمرحلة العمومي و(كاظمة) للبراعم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 12 (كونا) -- توج نادي القادسية اليوم الأحد بلقب البطولة العامة للسباحة لمرحلة العمومي للمرة الخامسة على التوالي في حين أحرز نادي كاظمة لقب (البراعم).
وتصدر القادسية ترتيب البطولة التي نظمها الاتحاد الكويتي للألعاب المائية ضمن الموسم 2023 بمشاركة 6 أندية بـ587 نقطة تلاه نادي اليرموك بـ583 نقطة.
وجاء نادي كاظمة في المرتبة الأولى لمنافسات البراعم بـ226 نقطة فيما نال القادسية المركز الثاني بـ204 نقاط ليحل النادي البحري ثالثا بإجمالي 195 نقطة.
في هذا الصدد قال عضو مجلس إدارة اتحاد (الألعاب المائية) فيصل أبو الحسن لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البطولة التي أقيمت في مجمع أحواض عبدالله الدخيل الأولمبي بنادي كاظمة ظهرت بمستوى فني عال في معظم مسابقاتها "بفضل الأداء المميز للسباحين".
وأضاف أبو الحسن وهو مدير البطولة التي أقيمت على مدار أربعة أيام إنها شهدت بمرحلتيها مشاركة أكبر من سابقاتها وندية أكثر بين المشاركين "بما ينعكس إيجابا على نتائج المنتخبات في البطولات الخارجية".
وشهد اليوم الختامي حضور رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية حسين المسلم وعدد من أعضاء الاتحاد الكويتي للعبة ومسؤولي الأندية المشاركة. (النهاية)
ف ش ا / م ص ع
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