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28 ألفا و822 شهيدا ومفقودا منذ بدء العدوان على غزة

12/31/2023 2:23:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إنه سجل 1825مجزرة إسرائيلية، و28 ألفا و822 شهيدا ومفقودا، بينهم 9100 طفل خلال 86 يوما من العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأضاف المكتب في بيان، مساء اليوم الأحد، أن أعداد المصابين ارتفعت إلى 56451 مصابا، في حين بلغ عدد النازحين 1.8 مليون شخص.
--بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
31/12/2023 22:01:12

MENAFN31122023000117011021ID1107672576

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