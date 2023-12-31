28 ألفا و822 شهيدا ومفقودا منذ بدء العدوان على غزة

28 ألفا و822 شهيدا ومفقودا منذ بدء العدوان على غزة
التاريخ
12/31/2023 2:23:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 كانون الأول (بترا)- قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إنه سجل 1825مجزرة إسرائيلية، و28 ألفا و822 شهيدا ومفقودا، بينهم 9100 طفل خلال 86 يوما من العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأضاف المكتب في بيان، مساء اليوم الأحد، أن أعداد المصابين ارتفعت إلى 56451 مصابا، في حين بلغ عدد النازحين 1.8 مليون شخص.
--بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
31/12/2023 22:01:12
MENAFN31122023000117011021ID1107672576
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