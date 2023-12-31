استشهاد شاب فلسطيني نفذ عملية طعن شرق القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 31 كانون الأول (يترا)- استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد تنفيذه عملية طعن قرب مستوطنة "ميشور أدوميم" شرق مدينة القدس، أصيب خلالها اثنان من حراس أمن الاحتلال في المستوطنة بجروج.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن (تحييد) استشهاد الشاب منفذ العلمية، حسب قناة كان العبرية.

--(بترا)

م ف/ب ع/ هـ ح

31/12/2023 22:00:27