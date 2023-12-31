ندوة توصي بتعميق البحث العلمي لتثبيت طريق الإيلاف القرشي عبر الكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الجنوبية 31 كانون الأول (بترا)- عودة الجعافرة- أوصى مختصون بمجال التراث الأردني بتعميق البحث العلمي لتثبيت المحطات والأسواق المرتبطة بطريق الإيلاف القرشي المتواجدة في الكرك ومختلف أراضي الأردن، وتطوير محطات مسار الإيلاف القرشي في الأغوار الجنوبية لتقوم بدرها الفاعل على المستوى الاقتصادي والثقافي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجامعة الهاشمية في الأغوار الجنوبية، بالتعاون مع اتحاد المؤرخين في التراث، وملتقى غور المزرعة الثقافي، وجامعة آل البيت، واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، ومنتدى ياجوز وعدد من منظمات المجتمع المدني والهيئات الثقافية، بعنوان: "توثيق طريق الإيلاف القرشي عبر الكرك"، وذلك في جمعية غور النميرة.

وتحدث رئيس اللجنة المنظمة الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية، حول مسارات الإيلاف عبر البادية، والمرتفعات، والأغوار من خلال ترابط اكتشاف ديار لوط وحضارة مدين وطريق الإيلاف القرشي، وأصحاب الأيكة، على طول امتداد الطريق من منطقة العقبة إلى محطة غرندل والريشة إلى بير مذكور وفينان وطلاح وغور الصافي، إلى الشمال.

وأشار إلى أهمية امتداد هذه الطريق من بير مذكور وعبر محطات الإيلاف جنوب فلسطين وصولا إلى غزه هاشم، على مستقبل التطوير السياحي والثمار الإيجابية المتوقعة على الأغوار الجنوبية.

من جهته، تناول الوزير الأسبق، طه الهباهبة، راعي الورشة، أهمية الاستمرار في الدراسات البحثية والعلمية التي تسهم في التطوير السياحي ورفد اقتصادات الأغوار الجنوبية بمنتجات سياحية قادرة على خلق فرص عمل وتحقيق الرفاه الاقتصادي، مؤكدا أن طريق الإيلاف القرشي يفتح آفاقا جديدة في الأغوار الجنوبية وأن تنميتها ستحقق نتائج إيجابية على واقع السياحة في المنطقة.

وأكد الباحث الدكتور عواد النواصرة من ملتقى المزرعة الثقافي أهمية البحث العلمي المرتبط بطريق الإيلاف القرشي المار عبر الأغوار الجنوبية، لافتا إلى ارتباط العديد من المواقع والأماكن التاريخية بديار النبي لوط، وأن تطويرها وتنمية اقتصاداتها يعتبر أولوية في الأغوار الجنوبية.

بدوره، تحدث النائب عودة النوايشة عن الجهد المبذول في توثيق طريق الإيلاف القرشي عبر الأغوار الجنوبية وأهمية الآثار الإيجابية المترتبة على نجاحه، مؤكدا التواصل والتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة بهذا الخصوص لتحقيق المزيد من النجاح.

رئيس اتحاد المؤرخين في التراث، سعد سلامة، تناول الدور البناء للمؤرخين في نشر العلم والمعرفة المرتبطة بطريق الإيلاف وتطوير المسارات التاريخية المرتبط به.

وأكد العميد المتقاعد، مناور الشخاترة، ضرورة الاستمرار في عقد الندوات والورش والمؤتمرات؛ لإظهار الدور الذي قام به هاشم جد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في عقد المعاهدات والتفاهمات مع القبائل على طول امتداد طريق الإيلاف القرشي من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام.

كما أشار الدكتور عدنان لطفي إلى أهمية الطريق كونه يمثل مسارا تاريخيا ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة قريش، مشيرا إلى أن أدبيات وتراث الطريق تحتاج إلى جمع وتصنيف وفهرسة لأهميتها في عملية التوثيق.

من جانبه، أشار الدكتور عبدالعزيز محمود من جامعة آل البيت إلى الواقع الأنثربولوجي في منطقة الأغوار الجنوبية وأهمية الإفادة من الإمكانات المتاحة على جانبي مسار الإيلاف القرشي والإفادة من الخبرات والتجارب العالمية بهذا المجال.

من جهته، أكد الدكتور عايد النواصرة من ملتقى المزرعة الثقافي الدور الذي تقوم به الهيئات الثقافية في رفد توثيق طريق الإيلاف لإبرازه والإفادة من اقتصاداته.

وأوضح الدكتور محمد الهويمل، من جامعة مؤتة، أهمية الأدب العربي في التراث المادي وغير المادي المرتبط بطريق الإيلاف والمواقع والأماكن في الأغوار الجنوبية، مشددا على أهمية التراث الشفوي في عملية التوثيق.

وركزت الباحثة رسمية اللحام من اتحاد المؤرخين على أهمية النشر العلمي للمعلومات وإتاحة الفرصة لطلبة المدارس المشاركة بمسارات طريق الإيلاف، فيما تناول الدكتور أيمن الخنازرة وسالم الدغيمات وعبدالله الخنازرة أهمية موضوع تثبيت الدلائل العلمية وتأكيدها وتقديمها ضمن منشورات الإيلاف القرشي، وأهمية تضافر الجهود المجتمعية والتشاركية وسرعة التطوير السياحي لإفادة المجتمعات المحلية في الأغوار الجنوبية.

--(بترا)

ع ج/ب ع/ هـ ح

31/12/2023 21:59:05