الجيش الإسرائيلي يسرح 5 ألوية مشاركة في العدوان على غزة

الجيش الإسرائيلي يسرح 5 ألوية مشاركة في العدوان على غزة
التاريخ
12/31/2023 2:23:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 كانون الاول (بترا)- قرر الجيش الإسرائيلي تسريح 5 ألوية قتالية مشاركة في العدوان على قطاع غزة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الجيش قرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في قطاع غزة، منها لواءي احتياط 551 و14، إلى جانب 3 ألوية تدريب.
--(بترا)
رصد/ ف ق/ب ع/ هـ ح
31/12/2023 21:25:31
MENAFN31122023000117011021ID1107672573
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