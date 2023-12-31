Sunday, 31 December 2023 11:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإسرائيلي يسرح 5 ألوية مشاركة في العدوان على غزة

12/31/2023 2:23:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الاول (بترا)- قرر الجيش الإسرائيلي تسريح 5 ألوية قتالية مشاركة في العدوان على قطاع غزة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الجيش قرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في قطاع غزة، منها لواءي احتياط 551 و14، إلى جانب 3 ألوية تدريب.
--(بترا)
رصد/ ف ق/ب ع/ هـ ح
31/12/2023 21:25:31

MENAFN31122023000117011021ID1107672573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث