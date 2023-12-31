الجيش الإسرائيلي يسرح 5 ألوية مشاركة في العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الاول (بترا)- قرر الجيش الإسرائيلي تسريح 5 ألوية قتالية مشاركة في العدوان على قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الجيش قرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في قطاع غزة، منها لواءي احتياط 551 و14، إلى جانب 3 ألوية تدريب.

--(بترا)

رصد/ ف ق/ب ع/ هـ ح

31/12/2023 21:25:31