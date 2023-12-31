حجاوي اليرموك تصدر العدد التاسع من نشرتها الإخبارية الإلكترونية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 31 كانون الأول (بترا)- أصدرت كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، العدد التاسع من نشرتها الإخبارية الإلكترونية باللغة الإنجليزية.
وتضمن العدد مقالًا لرئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، تناول فيه المساعي الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني، فيما يخص القضية الفلسطينية، وجهود جلالته إزاء ما تتعرض له غزة من عدوان سافر.
كما تضمن العدد مقالًا لعضو المجلس الاستشاري الصناعي لكلية الحجاوي للهندسة الدكتور نبيل الفيومي، قدم خلاله خارطة طريق لدمج المهارات الرقمية في المناهج الأكاديمية لسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية واحتياجات الصناعة وسوق العمل.
واستعرض عميد الكلية، الدكتور موفق العتوم، في كلمته الترحيبية، أنشطة الكلية خلال الشهور الثلاثة الماضية والإنجازات التي حققتها خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى خطة العمل طويلة الأمد والهادفة إلى تطوير كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.
وقال العتوم إن عدد النشرة يضمن أيضًا التعريف بمجموعة جديدة من الخريجين والمتميزين من الكلية، بالإضافة إلى أنشطة الطلبة والكلية وأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية.
ولفتت الكلية إلى إمكانية تصفح النسخة الإلكترونية من هذه النشرة الإخبارية من خلال هذا الرابط: /newsletter/issue09
--(بترا)
أ غ /ب ع/ هـ ح
31/12/2023 20:58:26
MENAFN31122023000117011021ID1107672572
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