حجاوي اليرموك تصدر العدد التاسع من نشرتها الإخبارية الإلكترونية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 31 كانون الأول (بترا)- أصدرت كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، العدد التاسع من نشرتها الإخبارية الإلكترونية باللغة الإنجليزية.

وتضمن العدد مقالًا لرئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، تناول فيه المساعي الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني، فيما يخص القضية الفلسطينية، وجهود جلالته إزاء ما تتعرض له غزة من عدوان سافر.

كما تضمن العدد مقالًا لعضو المجلس الاستشاري الصناعي لكلية الحجاوي للهندسة الدكتور نبيل الفيومي، قدم خلاله خارطة طريق لدمج المهارات الرقمية في المناهج الأكاديمية لسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية واحتياجات الصناعة وسوق العمل.

واستعرض عميد الكلية، الدكتور موفق العتوم، في كلمته الترحيبية، أنشطة الكلية خلال الشهور الثلاثة الماضية والإنجازات التي حققتها خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى خطة العمل طويلة الأمد والهادفة إلى تطوير كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.

وقال العتوم إن عدد النشرة يضمن أيضًا التعريف بمجموعة جديدة من الخريجين والمتميزين من الكلية، بالإضافة إلى أنشطة الطلبة والكلية وأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية.

ولفتت الكلية إلى إمكانية تصفح النسخة الإلكترونية من هذه النشرة الإخبارية من خلال هذا الرابط: /newsletter/issue09

--(بترا)

أ غ /ب ع/ هـ ح

31/12/2023 20:58:26