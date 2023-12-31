وقفة بالرصيفة دعما للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حربهم على المخدرات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 31 كانون الأول (بترا)- نظمت فاعليات رسمية وشعبية وشبابية في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية أمام مبنى متصرفية اللواء دعما لجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حربها على المخدرات وعصابات التهريب.
وشارك في الوقفة عدد كبير من أبناء مدينة الرصيفة وممثلون عن الدوائر الرسمية والأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الثقافية في مدينة الرصيفة.
وأكد متصرف لواء الرصيفة، عمر الحديد، خلال الوقفة أن الأردنيين يقفون صفا واحدا على قلب رجل واحد، خلف القيادة الهاشمية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في محاربة آفة المخدرات، داعيا المواطنين للتصدي لهذه الآفة وحماية أبنائهم من خلال الرقابة الأسرية وتوعيتهم بشتى الطرق ومساعدة الأمن العام في الابلاغ عن أي ممارسات مشبوهة في هذا الشأن لتطهير المجتمع والدولة من هذا الخطر القاتل.
بدوره، قال رئيس بلدية الرصيفة، شادي الزيناتي، إن جميع الأردنيين في خندق واحد خلف القيادة الهاشمية، مع أبطال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للدفاع عن ثرى وتراب الوطن ضد عصابات التهريب في كل مكان، مشددا على أن هذا واجب وطني شريف على الجميع القيام به بكل السبل، جنبا إلى جنب مع ضرورة تقوية الجبهة الداخلية للمجتمع من خلال المدرسة والبيت والمسجد لنشر التوعية ضد المخدرات بجميع أشكالها.
ورفع المشاركون برقية تأييد ودعم للقيادة الهاشمية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مثمنة جهودهم ومواقفهم الشجاعة في حماية الوطن وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمنه واستقراره.
--(بترا)
رن/ب ع/ ه ح
31/12/2023 20:37:28
MENAFN31122023000117011021ID1107672571
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