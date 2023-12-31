وقفة بالرصيفة دعما للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حربهم على المخدرات

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 31 كانون الأول (بترا)- نظمت فاعليات رسمية وشعبية وشبابية في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية أمام مبنى متصرفية اللواء دعما لجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حربها على المخدرات وعصابات التهريب.

وشارك في الوقفة عدد كبير من أبناء مدينة الرصيفة وممثلون عن الدوائر الرسمية والأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الثقافية في مدينة الرصيفة.

وأكد متصرف لواء الرصيفة، عمر الحديد، خلال الوقفة أن الأردنيين يقفون صفا واحدا على قلب رجل واحد، خلف القيادة الهاشمية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في محاربة آفة المخدرات، داعيا المواطنين للتصدي لهذه الآفة وحماية أبنائهم من خلال الرقابة الأسرية وتوعيتهم بشتى الطرق ومساعدة الأمن العام في الابلاغ عن أي ممارسات مشبوهة في هذا الشأن لتطهير المجتمع والدولة من هذا الخطر القاتل.

بدوره، قال رئيس بلدية الرصيفة، شادي الزيناتي، إن جميع الأردنيين في خندق واحد خلف القيادة الهاشمية، مع أبطال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للدفاع عن ثرى وتراب الوطن ضد عصابات التهريب في كل مكان، مشددا على أن هذا واجب وطني شريف على الجميع القيام به بكل السبل، جنبا إلى جنب مع ضرورة تقوية الجبهة الداخلية للمجتمع من خلال المدرسة والبيت والمسجد لنشر التوعية ضد المخدرات بجميع أشكالها.

ورفع المشاركون برقية تأييد ودعم للقيادة الهاشمية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مثمنة جهودهم ومواقفهم الشجاعة في حماية الوطن وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمنه واستقراره.

--(بترا)

رن/ب ع/ ه ح

31/12/2023 20:37:28