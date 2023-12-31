مالية النواب تناقش موازنة وزارة السياحة والآثار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا) أمين الرواشدة- ناقشت اللجنة الماليـة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع موازنة وزارة السياحة والآثار والدوائر التابعة لها لعام 2024.

وقال السليحات إن موازنة وزارة السياحة بلغت نحو 88 مليون دينار، بارتفاع 6 ملايين مقارنة بإعادة تقدير 2023، ونفقاتها الجارية 5.5 مليون، بارتفاع نحو 700 ألف دينار، ونفقاتها الرأسمالية 81.3 مليون بارتفاع 5.2 مليون دينار.

ولفت إلى أن معظم الارتفاع جاء لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة بنحو 4.6 مليون والتي لا يرد لها موازنة في مشروع القانون؛ لأنها هيئة مواردها من الموازنة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن قطاع السياحة شهد نموًا ممتازًا مع نهاية أيلول الماضي، ومع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تأثر القطاع والنمو المستهدف ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الذي كان من المأمول أن تصل مساهمته نحو 18 بالمئة في الناتج المحلي وهي نسبة مرضية جدا.

وتساءل عن أثر العدوان الإسرائيلي على قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به، وعن الحلول لتخفيف أثر هذا العدوان معززة بأرقام احصائية، إضافة إلى مشاريع الوزارة لعام 2024، ومشاريعها المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي.

كما استفسر عن مسار الوزارة في تحقيق محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والطيران العارض وأثره على القطاع السياحي، وشركة رايان اير، وبرنامج "أردننا جنة"، ومشاريع تطوير وتأهيل المناطق السياحية في مختلف المحافظات، وربط الأردن بالوجهات المصدرة للسياحة، وحملات الترويج والمشاركة بالمؤتمرات.

وأشار إلى أن موازنة دائرة الآثار العامة بلغت 17.9 مليون دينار، بارتفاع 1.6 مليون مقارنة بإعادة تقدير 2023، ونفقاتها الجارية 6.8 مليون بارتفاع 700 ألف دينار، ونفقاتها الرأسمالية 11 مليونا بارتفاع 925 ألف دينار، في معظمها مشاريع اللامركزية بقيمة 725 ألفا ومركز أبحاث حفظ المقتنيات.

ووجه رئيس اللجنة تساؤلات عن أسباب وضع مخصص للصيانة والترميم باعتباره مخصص إعانات لمؤسسات عامة بقيمة 175 ألف دينار وليس ضمن مشاريع الدائرة الرأسمالية، وواقع المواقع الأثرية وسبل تطويرها والمحافظة عليها.

وبين أن موازنة متحف الأردن بلغت مليون دينار بارتفاع 116 ألفا مقارنة بإعادة تقدير 2023، وهي نفقات جارية ولا يوجد إنفاق رأسمالي، مستفسرا عن أسباب ارتفاع الإنفاق الجاري.

بدوره، قال وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي، إن قطاع السياحة شهد نهضة غير مسبوقة حتى نهاية تشرين الثاني للعام الحالي، استنادًا إلى مؤشرات منظمة السياحة العالمية، إذ بلغ عدد زوار المملكة 5.9 مليون زائر، لتجاوز العدد المستهدف حسب الرؤية التحيث الاقتصادي بـ 14 بالمئة، فيما بلغ الدخل السياحي 4.89 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني.

وأضاف أن القطاع السياحي تأثر بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا الى أن القطاع بحسب أرقام البنك المركزي يسهم بنسبة 14.6بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وكانت هذه النسبة إلى ازدياد.

ولفت الى أن الوزارة تحدثت مع الشركاء في القطاع لمجابهة هذه الأزمة والتحضير لما بعد الأزمة، وخرجت بخطة للاستجابة مثل فتح أسواق جديدة، وبرامج مشتركة مع المناطق المختلفة.

وأكد أن القطاع مرن ومنيع رغم من حساسيته، مبينا أن الوزارة اتخذت إجراءات من خلال تشكيل لجنتين: الأولى فنية شملت الأجهزة الأمنية وشركاء القطاع من وكلاء السياحة والسفر وجمعية الفنادق وغرف التجارة لبحث تداعيات هذه الأزمة، والثانية ضمت في عضويتها البنك المركزي ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل، ونائب مدير عام الضمان الاجتماعي، وغرف التجارة، وجمعية البنوك لبحث التداعيات الاقتصادية واتخاذ بعض الاجراءات، لمواجهة الأزمة، وصولا إلى تعافي القطاع.

وقال "لا نستطيع الحديث عن ترويج السياحة دون وجود عمالة ماهرة مدربة للتعامل مع الزوار، وأن تكون المواقع السياحية والأثرية قادرة على استقبال زوارها"، لافتا إلى أن ثلث جهود الوزارة ترويج وتسويق، و100 بالمئة من عمل هيئة تنشيط السياحة ترويج.

وأوضح أن واجب دائرة الآثار العامة المحافظة على الآثار وصيانتها وإعادة بناء بعض المواقع وترميمها، مؤكدا أن من أهم واجبات الوزارة هو التدريب والتأهيل.

من جهته، قال مدير دائرة الآثار، الدكتور فادي بلعاوي، إن الدائرة نفذت 72 مشروعا في المحافظات، مثل مركز حفظ المقتنيات الأثرية الذي يعتبر أكبر مركز لحفظ المقتنيات الأثرية في الشرق الأوسط، ويحتوي على أكثر من 300 ألف قطعة أثرية، وإنشاء المركز الإقليمي للصيانة والترميم في جرش، ومشروع درب الحج المسيحي، وترميم بيت فلاح الحمد في السلط، لافتا إلى أنه في كل محافظة كانت هناك مشاريع فنية ينتج عنها مشاريع تشغيلية لأبناء المجتمعات المحلية.

من جهتهم، أكد النواب الحضور أهمية دعم موزانة قطاع السياحة، مع زيادة جهد الوزارة في المرحلة المقبلة في استقطاب السياحة، وحماية وترميم المواقع السياحية، وحمايتها من العبث والتخريب، مع ضرورة وجود خطة في حالة الكوارث والأزمات، والتنسيق مع الوزارات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء النائب الأول عبد الرحيم المعايعة، وناجح العدوان، ونضال الحياري، وعلي الطراونة، وأسماء الرواحنة، وعمر النبر، وأسامة القوابعة، وهايل عياش، وصالح الوخيان، وبسام الفايز، وسليمان أبو يحيى، ومجدي اليعقوب، ومحمد عكور، ومحمد مرايات، وخالد البستنجي، ورمزي العجارمة، وفراس القضاة، ومن الوزارة والدوائر التابعة لها، الأمين العام لوزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ومدير هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات.

--(بترا)

أ ر/ ن ح/ هـ ح

31/12/2023 20:08:22

