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أبوغزالة العالمية وسايبر إكس توقعان مذكرة لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني

12/31/2023 2:23:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- وقعت مجموعة طلال أبوغزالة العالمية مذكرة تفاهم مع شركة سايبر إكس؛ بهدف نشر ثقافة الأمن السيبراني وتعزيز وبناء القدرات السيبرانية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تنفيذ المبادرات التوعوية المشتركة وعقد البرامج التدريبية المعتمدة من الطرفين.
وبحسب بيان للمجموعة، اليوم الأحد، وقع المذكرة رئيس ومؤسس المجموعة الدكتور طلال أبوغزالة، ومؤسس شركة سايبر اكس المهندس مهند الكلش.
وأعرب الدكتور أبوغزالة عن أهمية عقد الشراكات في هذا المجال لما لها من أثر إيجابي في تعزيز القدرات وتسويق نشاط المؤهلات المعتمدة وخلق مجتمع مهني متخصص على مستوى الوطن العربي.
من جانبه، بين المهندس الكلش أهمية التوعية ومحو الأمية الرقمية وتعزيز المواطنة الرقمية، فيما تحدث عن إطار (INSIGHT) وأهميته في تقييم نسبة وعي العنصر البشري في أي منظمة أو جهة كونه الحلقة الأضعف في سلسلة الأمن السيبراني وتحديد مصادر الخطر المحتملة وسد الثغرات الممكنة.
--(بترا)
م م/ب ع/ هـ ح
31/12/2023 19:56:43

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