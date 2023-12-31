أبوغزالة العالمية وسايبر إكس توقعان مذكرة لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 كانون الأول (بترا)- وقعت مجموعة طلال أبوغزالة العالمية مذكرة تفاهم مع شركة سايبر إكس؛ بهدف نشر ثقافة الأمن السيبراني وتعزيز وبناء القدرات السيبرانية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تنفيذ المبادرات التوعوية المشتركة وعقد البرامج التدريبية المعتمدة من الطرفين.
وبحسب بيان للمجموعة، اليوم الأحد، وقع المذكرة رئيس ومؤسس المجموعة الدكتور طلال أبوغزالة، ومؤسس شركة سايبر اكس المهندس مهند الكلش.
وأعرب الدكتور أبوغزالة عن أهمية عقد الشراكات في هذا المجال لما لها من أثر إيجابي في تعزيز القدرات وتسويق نشاط المؤهلات المعتمدة وخلق مجتمع مهني متخصص على مستوى الوطن العربي.
من جانبه، بين المهندس الكلش أهمية التوعية ومحو الأمية الرقمية وتعزيز المواطنة الرقمية، فيما تحدث عن إطار (INSIGHT) وأهميته في تقييم نسبة وعي العنصر البشري في أي منظمة أو جهة كونه الحلقة الأضعف في سلسلة الأمن السيبراني وتحديد مصادر الخطر المحتملة وسد الثغرات الممكنة.
--(بترا)
م م/ب ع/ هـ ح
31/12/2023 19:56:43
MENAFN31122023000117011021ID1107672568
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