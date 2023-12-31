الأونروا: مئات الآلاف من النازحين في غزة يعيشون في العراء

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 31 كانون الأول (بترا)- قالت مديرة الإعلام والتواصل في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جولييت توما، إن الكثير من نازحي قطاع غزة يعيشون في العراء، وضمن أماكن مفتوحة.

وأشارت هيئة "بي بي سي" أن ذلك يأتي بعد موجة جديدة من النزوح شهدها قطاع غزة، لافتة إلى تصريحات مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص نزحوا من مختلف المناطق إلى جنوب غزة في الأيام الأخيرة وتحديداً إلى رفح، على الحدود مع مصر، بسبب القتال العنيف في خان يونس وأجزاء أخرى من القطاع.

--(بترا)

رش/ب ع/ هـ ح

31/12/2023 19:42:43