تعيين وزير جديد للخارجية في الحكومة الإسرائيلية

تعيين وزير جديد للخارجية في الحكومة الإسرائيلية
التاريخ
12/31/2023 2:23:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 كانون الأول (بترا)- عيّنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، وزيرا جديدا للخارجية، في تعديل وزاري تم الترتيب له مسبقا.
وبحسب بيان للحكومة الإسرائيلية، عيَّن الوزير يسرائيل كاتس في منصب وزير الخارجية، بدل إيلي كوهين الذي عيّن وزيرا للطاقة والبنية التحتية خلفا للأول، في إطار تداول المناصب الوزارية.
--(بترا)
رصد/ي ف/ب ع/ ه ح
31/12/2023 19:37:45
MENAFN31122023000117011021ID1107672566
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