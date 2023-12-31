تعيين وزير جديد للخارجية في الحكومة الإسرائيلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- عيّنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، وزيرا جديدا للخارجية، في تعديل وزاري تم الترتيب له مسبقا.

وبحسب بيان للحكومة الإسرائيلية، عيَّن الوزير يسرائيل كاتس في منصب وزير الخارجية، بدل إيلي كوهين الذي عيّن وزيرا للطاقة والبنية التحتية خلفا للأول، في إطار تداول المناصب الوزارية.

--(بترا)

رصد/ي ف/ب ع/ ه ح

31/12/2023 19:37:45