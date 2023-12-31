Sunday, 31 December 2023 11:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعيين وزير جديد للخارجية في الحكومة الإسرائيلية

12/31/2023 2:23:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- عيّنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، وزيرا جديدا للخارجية، في تعديل وزاري تم الترتيب له مسبقا.
وبحسب بيان للحكومة الإسرائيلية، عيَّن الوزير يسرائيل كاتس في منصب وزير الخارجية، بدل إيلي كوهين الذي عيّن وزيرا للطاقة والبنية التحتية خلفا للأول، في إطار تداول المناصب الوزارية.
--(بترا)
رصد/ي ف/ب ع/ ه ح
31/12/2023 19:37:45

MENAFN31122023000117011021ID1107672566

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث