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حزب الوفاء الوطني يعقد مؤتمره التأسيسي

12/31/2023 2:23:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- عقد حزب الوفاء الوطني الأردني، أمس السبت، مؤتمره التأسيسي، بعد اكتمال النصاب القانوني وتحقيق شروط تأسيس الأحزاب استنادا إلى قانون الأحزاب.
وانتخب المؤتمر التأسيسي المحامي مازن الضلاعين الجوازنة أمينا عاما للحزب بالتزكية، ومسايل عبدالهادي الجازي نائبا للأمين العام، ومد الله العديني العزازمة، رئيسا للمجلس الوطني للحزب.
وقال الجوازنة إن الحزب يسعى إلى التشاركية والعمل في جميع مناطق الوطن، وحث الجميع للانضمام إلى الحياة الحزبية سعيا لتحقيق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في توفير حياة حزبية قوية تقود إلى تشكيل حكومات برلمانية.
--(بترا)
ع ح /هـ ح
31/12/2023 19:20:34

MENAFN31122023000117011021ID1107672565

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