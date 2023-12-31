حزب الوفاء الوطني يعقد مؤتمره التأسيسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 كانون الأول (بترا)- عقد حزب الوفاء الوطني الأردني، أمس السبت، مؤتمره التأسيسي، بعد اكتمال النصاب القانوني وتحقيق شروط تأسيس الأحزاب استنادا إلى قانون الأحزاب.
وانتخب المؤتمر التأسيسي المحامي مازن الضلاعين الجوازنة أمينا عاما للحزب بالتزكية، ومسايل عبدالهادي الجازي نائبا للأمين العام، ومد الله العديني العزازمة، رئيسا للمجلس الوطني للحزب.
وقال الجوازنة إن الحزب يسعى إلى التشاركية والعمل في جميع مناطق الوطن، وحث الجميع للانضمام إلى الحياة الحزبية سعيا لتحقيق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في توفير حياة حزبية قوية تقود إلى تشكيل حكومات برلمانية.
--(بترا)
ع ح /هـ ح
31/12/2023 19:20:34
MENAFN31122023000117011021ID1107672565
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