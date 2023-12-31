الفيصلي يعلن إنهاء عقد المحترف الإنجليزي ناثان

الفيصلي يعلن إنهاء عقد المحترف الإنجليزي ناثان
التاريخ
12/31/2023 2:23:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 كانون الأول (بترا)- أنهى مجلس إدارة النادي الفيصلي، اليوم الأحد، إجراءات فسخ عقد المحترف الإنجليزي في صفوف فريق الكرة ناثان مافيلا.
وقال النادي، في بيان صحفي، إن إنهاء العقد جاء بالتراضي بين الطرفين.
وينتظر أن يبحث الفيصلي أيضا إعلان إنهاء عقد المحترفين التونسي رفيق الكامرجي، واللبناني مهدي خليل.
--(بترا)
خ خ/ هـ ح
31/12/2023 19:17:31
MENAFN31122023000117011021ID1107672564
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