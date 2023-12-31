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الفيصلي يعلن إنهاء عقد المحترف الإنجليزي ناثان

12/31/2023 2:23:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- أنهى مجلس إدارة النادي الفيصلي، اليوم الأحد، إجراءات فسخ عقد المحترف الإنجليزي في صفوف فريق الكرة ناثان مافيلا.
وقال النادي، في بيان صحفي، إن إنهاء العقد جاء بالتراضي بين الطرفين.
وينتظر أن يبحث الفيصلي أيضا إعلان إنهاء عقد المحترفين التونسي رفيق الكامرجي، واللبناني مهدي خليل.
--(بترا)
خ خ/ هـ ح
31/12/2023 19:17:31

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