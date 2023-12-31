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غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية حدودية

12/31/2023 2:23:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 31 كانون الأول (بترا)- تعرضت بلدات لبنانية حدودية، اليوم الأحد، لقصف وغارات جوية إسرائيلية، بحسب مصدر أمني لبناني.
وقال المصدر، إن بلدات، مروحين، وأطراف منطقة جبل البلاط، وعلما الشعب من جهة اللبونة - الناقورة، وأطراف بلدة راميا، تعرضت لغارات إسرائيلية.
من أخرى، دان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، صمت المجتمع الدولي تجاه على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال الراعي، في عظة قداس الأحد، إنه لا يمكن إيجاد كلمات لإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة بأطفالها ونسائها ومسنّيها في بيتوتهم الآمنة والمستشفيات والمساجد والكنائس.
--(بترا)
ف ج/ف ق/رق
31/12/2023 16:53:49

MENAFN31122023000117011021ID1107672562

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