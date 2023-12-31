غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية حدودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 31 كانون الأول (بترا)- تعرضت بلدات لبنانية حدودية، اليوم الأحد، لقصف وغارات جوية إسرائيلية، بحسب مصدر أمني لبناني.
وقال المصدر، إن بلدات، مروحين، وأطراف منطقة جبل البلاط، وعلما الشعب من جهة اللبونة - الناقورة، وأطراف بلدة راميا، تعرضت لغارات إسرائيلية.
من أخرى، دان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، صمت المجتمع الدولي تجاه على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال الراعي، في عظة قداس الأحد، إنه لا يمكن إيجاد كلمات لإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة بأطفالها ونسائها ومسنّيها في بيتوتهم الآمنة والمستشفيات والمساجد والكنائس.
--(بترا)
ف ج/ف ق/رق
31/12/2023 16:53:49
MENAFN31122023000117011021ID1107672562
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