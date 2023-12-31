اتفاقية بين المقاصد والهيئة الطبية الدولية لمعالجة اللاجئين السوريين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 كانون الأول (بترا)- وقع مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اتفاقية مع الهيئة الطبية الدولية لمعالجة اللاجئين السوريين والعرب.
وقع الإتفاقية عن المستشفى، اليوم الأحد، مديره العام الدكتور علي السعد بني نصر، وعن الهيئة المدير التنفيذي احمد البواعنة.
وأوضح الدكتور بني نصر، أن الاتفاقية تنص على معالجة اللاجئين السوريين والعرب المتواجدين في المخيمات، في حين يمكن للاجئين المتواجدين داخل المدن والقرى في المملكة، ويحملون بطاقة المفوضية، العلاج بمستشفيات وزارة الصحة.
وأضاف بني نصر، أنه بموجب الإتفاقية يتم معالجة المرضى بشكل كامل دون تحميلهم أية نفقات، حيث تقوم الهيئة الطبية بدفع كافة التكاليف حسب الأسعار الواردة بالإتفاقية، إضافة إلى تأمين المرضى بوسائط النقل من وإلى المخيمات.
--(بترا)
وهـ/ ف م
31/12/2023 16:51:23
MENAFN31122023000117011021ID1107672561
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