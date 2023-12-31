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اتفاقية بين المقاصد والهيئة الطبية الدولية لمعالجة اللاجئين السوريين

12/31/2023 2:23:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- وقع مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اتفاقية مع الهيئة الطبية الدولية لمعالجة اللاجئين السوريين والعرب.
وقع الإتفاقية عن المستشفى، اليوم الأحد، مديره العام الدكتور علي السعد بني نصر، وعن الهيئة المدير التنفيذي احمد البواعنة.
وأوضح الدكتور بني نصر، أن الاتفاقية تنص على معالجة اللاجئين السوريين والعرب المتواجدين في المخيمات، في حين يمكن للاجئين المتواجدين داخل المدن والقرى في المملكة، ويحملون بطاقة المفوضية، العلاج بمستشفيات وزارة الصحة.
وأضاف بني نصر، أنه بموجب الإتفاقية يتم معالجة المرضى بشكل كامل دون تحميلهم أية نفقات، حيث تقوم الهيئة الطبية بدفع كافة التكاليف حسب الأسعار الواردة بالإتفاقية، إضافة إلى تأمين المرضى بوسائط النقل من وإلى المخيمات.
--(بترا)
وهـ/ ف م
31/12/2023 16:51:23

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