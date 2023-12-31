بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين جامعتي جدارا وبني سويف المصرية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 31 كانون الأول (بترا)- بحثت نائب رئيس جامعة جدارا الدكتورة إيمان البشيتي مع نائب رئيس جامعة بني سويف المصرية للدارسات العليا والبحوث الأستاذ الدكتور طارق علي وعبر الاتصال المرئي اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التصنيف الدولي ونشر البحوث العلمية والتبادل الطلابي وتقديم مشاريع بحثية مشتركة.

وشددت البشيتي على أن معيار التميز للجامعات في مجال التعليم الجامعي بات يعتمد إلى حد كبير على تطوير أدوات التعليم وإستخدام أفضل المعايير الحديثة في ظل ما يشهده العالم من تطور ملحوظ ومتسارع في المجال التكنولوجي والتعليمي.

بدوره، أكد علي أهمية تبادل الخبرات في مجال التعليم الجامعي بين الجامعات العربية، لاسيما على صعيد البحث العلمي، وذلك من خلال نشر الأبحاث المحكمة في المجلات المعتمدة دوليا لدورها في رفع تصنيف الجامعات.

وبين أن جامعة جدارا تعتبر من إحدى الجامعات الأردنية المتميزة في نوعية برامجها وتخصصاتها، لافتا إلى أن شراكة جامعة بني سويف معها سيكون له آثار إيجابية كبيرة تعود بالنفع على الجامعتين وبخاصة في رفع تصنيفاتها الدولية.

كما تناول الاجتماع العديد من المواضيع ذات الارتباط الوثيق بالتعليم الجامعي وسبل تطويره والنهوض بواقعه في الجامعتين والبرامج المتوقع البدء بتنفيذها خلال المستقبل القريب .

يشار إلى أن جامعة جدارا تكثف من أنشطتها في مجال تبادل الخبرات التعليمية والعلمية مع نظيراتها من الجامعات الدولية، وتحرص على عقد شراكات وتوقيع إتفاقيات مع مؤسسات تعليمية كبرى ضمن سياستها الهادفة إلى الوصول لتصنيفات عالمية متقدمة.

--(بترا)

ع ع/ف ق

31/12/2023 16:50:39