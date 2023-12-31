بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين جامعتي جدارا وبني سويف المصرية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 31 كانون الأول (بترا)- بحثت نائب رئيس جامعة جدارا الدكتورة إيمان البشيتي مع نائب رئيس جامعة بني سويف المصرية للدارسات العليا والبحوث الأستاذ الدكتور طارق علي وعبر الاتصال المرئي اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التصنيف الدولي ونشر البحوث العلمية والتبادل الطلابي وتقديم مشاريع بحثية مشتركة.
وشددت البشيتي على أن معيار التميز للجامعات في مجال التعليم الجامعي بات يعتمد إلى حد كبير على تطوير أدوات التعليم وإستخدام أفضل المعايير الحديثة في ظل ما يشهده العالم من تطور ملحوظ ومتسارع في المجال التكنولوجي والتعليمي.
بدوره، أكد علي أهمية تبادل الخبرات في مجال التعليم الجامعي بين الجامعات العربية، لاسيما على صعيد البحث العلمي، وذلك من خلال نشر الأبحاث المحكمة في المجلات المعتمدة دوليا لدورها في رفع تصنيف الجامعات.
وبين أن جامعة جدارا تعتبر من إحدى الجامعات الأردنية المتميزة في نوعية برامجها وتخصصاتها، لافتا إلى أن شراكة جامعة بني سويف معها سيكون له آثار إيجابية كبيرة تعود بالنفع على الجامعتين وبخاصة في رفع تصنيفاتها الدولية.
كما تناول الاجتماع العديد من المواضيع ذات الارتباط الوثيق بالتعليم الجامعي وسبل تطويره والنهوض بواقعه في الجامعتين والبرامج المتوقع البدء بتنفيذها خلال المستقبل القريب .
يشار إلى أن جامعة جدارا تكثف من أنشطتها في مجال تبادل الخبرات التعليمية والعلمية مع نظيراتها من الجامعات الدولية، وتحرص على عقد شراكات وتوقيع إتفاقيات مع مؤسسات تعليمية كبرى ضمن سياستها الهادفة إلى الوصول لتصنيفات عالمية متقدمة.
--(بترا)
ع ع/ف ق
31/12/2023 16:50:39
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