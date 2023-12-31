ندوة باليرموك تناقش الترتيبات التيسيرية للطلبة ذوي الاعاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 31 كانون الأول (بترا)- نظمت كلية العلوم التربوية في جامعة اليرموك، اليوم الأحد ، ندوة تناولت "الترتيبات التيسيرية للطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي - جامعة اليرموك نموذجا"، التي تأتي احتفاء باليوم العالمي للإعاقة .
وتحدث في الندوة الدكتور محمد مهيدات من قسم علم النفس الإرشادي والتربوي، ومدير مركز التعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة الدكتور علاء المخزومي ، وطالبة الماجستير آية الجراروة، وأدارها الدكتور أحمد الغليلات.
وأكد عميد الكلية الدكتور احمد الشريفين، جهود الكلية المتواصلة لتوفير أفضل الخدمات والبنية التحتية للطلبة ذوي الإعاقة، والتزامها بضمان بيئة تعليمية شاملة وملائمة لجميع الطلبة.
وأشار إلى أن الكلية نفّذت عدة مشاريع لدعم تأهيل البنية التحتية، بحيث تتناسب وتلبي احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، كما أطلقت المبادرات الهادفة لتعزيز الوعي بحقوق واحتياجات الأفراد من ذوي الإعاقة.
من جهته ، أشار المهيدات الى مبادرة جامعة اليرموك بإنشاء قسم متخصص لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة، يعمل على تلبية احتياجاتهم الخاصة وتوفير الدعم اللازم لهم، مؤكدا أن تلك المبادرة تأتي تأكيدا على أهمية تعزيز ثقافة التقبل للآخر بين مختلف فئات المجتمع.
وأكد ضرورة تحسين تجربة التعلم والمشاركة بالحياة الأكاديمية لهذه الفئة المهمة في المجتمع، من خلال إقامة دورات وجاهية والكترونية لتدريب الكوادر العاملة في الجامعة على كيفية التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة.
بدوره ، لفت المخزومي الى إن الجامعة تعمل على تطوير منصة التعلم الإلكترونية بحيث تتيح الوصول السهل والمرن إلى الموارد التعليمية، مؤكدا أن التعاون المستمر والفاعل بين مركز التعلم والأقسام المختلفة وعمادة شؤون الطلبة ومركز الحاسب والمعلومات، له أثر إيجابي في تعزيز تجربة الطلاب من ذوي الإعاقة في تذليل الصعوبات التي تواجههم.
وخلال فعاليات الندوة عرضت الطالبة الجراروة الضوء على تجربتها الفريدة في التغلب على التحديات المرتبطة بالإعاقة الجسدية، مثمنة جهود جامعة لتوفيرها العديد من الخدمات للطلبة من ذوي الإعاقة بهدف تسهيل رحلتهم الأكاديمية وتحفيزهم لتحقيق أهدافهم.
-- (بترا)
أ غ/ف ق
31/12/2023 16:34:09
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