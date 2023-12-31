ندوة باليرموك تناقش الترتيبات التيسيرية للطلبة ذوي الاعاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 31 كانون الأول (بترا)- نظمت كلية العلوم التربوية في جامعة اليرموك، اليوم الأحد ، ندوة تناولت "الترتيبات التيسيرية للطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي - جامعة اليرموك نموذجا"، التي تأتي احتفاء باليوم العالمي للإعاقة .

وتحدث في الندوة الدكتور محمد مهيدات من قسم علم النفس الإرشادي والتربوي، ومدير مركز التعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة الدكتور علاء المخزومي ، وطالبة الماجستير آية الجراروة، وأدارها الدكتور أحمد الغليلات.

وأكد عميد الكلية الدكتور احمد الشريفين، جهود الكلية المتواصلة لتوفير أفضل الخدمات والبنية التحتية للطلبة ذوي الإعاقة، والتزامها بضمان بيئة تعليمية شاملة وملائمة لجميع الطلبة.

وأشار إلى أن الكلية نفّذت عدة مشاريع لدعم تأهيل البنية التحتية، بحيث تتناسب وتلبي احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، كما أطلقت المبادرات الهادفة لتعزيز الوعي بحقوق واحتياجات الأفراد من ذوي الإعاقة.

من جهته ، أشار المهيدات الى مبادرة جامعة اليرموك بإنشاء قسم متخصص لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة، يعمل على تلبية احتياجاتهم الخاصة وتوفير الدعم اللازم لهم، مؤكدا أن تلك المبادرة تأتي تأكيدا على أهمية تعزيز ثقافة التقبل للآخر بين مختلف فئات المجتمع.

وأكد ضرورة تحسين تجربة التعلم والمشاركة بالحياة الأكاديمية لهذه الفئة المهمة في المجتمع، من خلال إقامة دورات وجاهية والكترونية لتدريب الكوادر العاملة في الجامعة على كيفية التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة.

بدوره ، لفت المخزومي الى إن الجامعة تعمل على تطوير منصة التعلم الإلكترونية بحيث تتيح الوصول السهل والمرن إلى الموارد التعليمية، مؤكدا أن التعاون المستمر والفاعل بين مركز التعلم والأقسام المختلفة وعمادة شؤون الطلبة ومركز الحاسب والمعلومات، له أثر إيجابي في تعزيز تجربة الطلاب من ذوي الإعاقة في تذليل الصعوبات التي تواجههم.

وخلال فعاليات الندوة عرضت الطالبة الجراروة الضوء على تجربتها الفريدة في التغلب على التحديات المرتبطة بالإعاقة الجسدية، مثمنة جهود جامعة لتوفيرها العديد من الخدمات للطلبة من ذوي الإعاقة بهدف تسهيل رحلتهم الأكاديمية وتحفيزهم لتحقيق أهدافهم.

-- (بترا)

أ غ/ف ق

31/12/2023 16:34:09