جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندي شمال ووسط غزة
التاريخ
12/31/2023 2:23:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي، في معارك شمال قطاع غزة ووسطه، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس عن مقتل 3 ضباط وجندي خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/رس/ف م/رق
31/12/2023 16:33:34
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