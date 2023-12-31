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جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندي شمال ووسط غزة

12/31/2023 2:23:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي، في معارك شمال قطاع غزة ووسطه، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس عن مقتل 3 ضباط وجندي خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/رس/ف م/رق
31/12/2023 16:33:34

MENAFN31122023000117011021ID1107672558

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