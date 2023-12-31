جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندي شمال ووسط غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي، في معارك شمال قطاع غزة ووسطه، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس عن مقتل 3 ضباط وجندي خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/رس/ف م/رق

31/12/2023 16:33:34