السعايدة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الثاني بقيمة صفر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني المقبل لعام 2024 بقيمة صفر.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر كانون الأول الحالي.

--(بترا)

م ف/ ف م/ف ق

31/12/2023 16:30:25