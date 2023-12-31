السعايدة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الثاني بقيمة صفر

السعايدة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الثاني بقيمة صفر
التاريخ
12/31/2023 2:23:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 كانون الأول (بترا)- قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني المقبل لعام 2024 بقيمة صفر.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر كانون الأول الحالي.
--(بترا)
م ف/ ف م/ف ق
31/12/2023 16:30:25
MENAFN31122023000117011021ID1107672557
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.