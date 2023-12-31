MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- جرى اليوم الأحد إقرار "السياسة الحضرية الوطنية للأردن" خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان رئيس اللجنة، بحضور أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس بريزات، ونائب مدير المكتب الوطني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) الدكتورة لبنى شاهين.

وسترفع السياسة الحضرية الوطنية للأردن إلى مجلس الوزراء بهدف الاطلاع عليها، وتشكيل فريق وطني من أعضاء اللجنة التوجيهية لغايات المباشرة في تطبيقها على أرض الواقع.

وتشمل السياسة الحضرية الوطنية، خطة عمل لجميع القطاعات العاملة بجانب البُنى التحتية والخدمات البلدية وأمانة عمان الكبرى والنقل العام وإدارة البيئة الحضرية والتغيّر المناخي على المستويات الجغرافية المحلية والإقليمية وصولاً للمستوى الوطني، مع التأكيد على أهمية المزاوجة بين تنظيم العمل بين الخطط الاستراتيجية والقطاعية ومستهدفات العمل بالسياسة الحضرية الوطنية على المدى الطويل، ما يُعزز فرص الشمول والتكامل بين هذه القطاعات العاملة على أرض الواقع، ضمن بوصلة عمل ناظمة للتخطيط الاستباقي الذي ينقل العمل بكافة القطاعات من جانب تقديم الخدمة إلى مستوى البُعد التنموي.

وتعتبر السياسة الحضرية الوطنية، أداة من أدوات تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة (التي تعتبر أهداف التنمية المستدامة الـ 17)، وهي العمود الفقري لمستهدفات العمل على المستوى الوطني، والشروع بخطط عمل تجعل من ريادة خطط الأحياء والنقل العام والزراعة أولويات عابرة للحكومات والقطاعات.

كما تعتبر حاضنة أعمال لجميع الخطط القطاعية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات والمناطق ذات الأحكام الخاصة مثل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وسلطة وادي الأردن، وجيمع الشركاء المعنيين بهذه السياسة مثل الجامعات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المانحة وغيرها من القطاعات المُنظّمة أو المُشغّلة لهذه القطاعات كافة.

وجرى خلال الاجتماع نقاش بين رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية ركزوا خلاله على أهمية تبنّي هذه السياسة، باعتبارها أول سياسة حضرية وطنية في المملكة، والبدء بخطة نوعية باعتبارها الناظم لعمل جميع القطاعات من المستوى المحلي إلى المستويين الإقليمي والوطني، ما سينعكس على جودة الخدمات كميا وكيفيا، وسهولة الوصول إلى هذه القطاعات، إلى جانب ضرورة تعديل بعض التشريعات لتواكب هذه السياسة، وتعزز تطبيقها على أرض الواقع، مع تفعيل سيادة وتطبيق القانون.

كما جرى خلال الاجتماع عرض فيديو يوضح السياسة الحضرية في المملكة والقطاعات التي تشملها.

وحضر الاجتماع الأمناء العامون لوزارات: الإدارة المحلية للشؤون الفنية، والمياه والري، والتخطيط والتعاون الدولي، والزراعة، والبيئة، والاستثمار، وسلطة وادي الأردن، وممثلون عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، وإقليم البترا السياحي التنموي، ورئيسة قسم إدارة البيئة الحضرية بوزارة الإدارة المحلية لينا العطيات (ضابط ارتباط السياسة الحضرية)، والمُخطط الحضري من (هابيتات) المهندسة آية حمّاد.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لفريق العمل مع رئيس اللجنة التوجيهية بهدف توضيح جميع المضامين وتجّسير المفاهيم بين محتوى هذه السياسة وفرص تطبيقها على أرض الواقع.

--(بترا)

ن ع/ ن ح/ف ق

31/12/2023 16:10:35