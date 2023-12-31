الأردن 2023.. وداعاً للسلاح دعوة ملكية للعالم وانحياز اردني تام لفلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 31 كانون الأول (بترا) بركات الزِّيود ورزان المبيضين- "وداعًا للسِّلاح واهلاً بالسَّلام والعدل بين النَّاس" هي رسالة الملك عبدالله الثَّاني المتكررة ليس فقط خلال العام 2023 الذي ينتهي اليوم بل مستمرة منذ أكثر من مئة عام من حكم العائلة الهاشمية لو استجابت قوى الشر لها لتوقف شلال الدَّم على امتداد الجغرافيا الفلسطينية.

فعلى غير العادة في كل عام الذي يبدأ بكانون الثاني وينتهي بكانونه الأول، كانت سردية الأحداث في 2023 مختلفة مؤلمة وفارقة جدا حيث أبت إسرائيل إلا أن تجعله عاما حزينا جدا على البشرية جمعاء حيث أزهقت أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء وبلغت البشاعة مبلغا لم يشهده التاريخ الحديث على يد آلة الحرب الإسرائيلية على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام تصدر الاردن خلالها وما يزال الموقف السياسي على كل المنابر الدَّولية والعربية والإقليمية.

فقبل ثلاثة أيام من انتهاء هذا العام، تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، دعا جلالته خلاله المجتمع الدولي إلى ممارسة ما يكفي من الضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وأكد ضرورة حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصالها بشكل مستدام.





وفي 27 من كانون الأول التقى جلالته الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأكدا رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، أو التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.





وفي خطاب في المنتدى العالمي للاجئين بمدينة جنيف السويسرية يوم 13 من هذا الشهر قال جلالته، إنَّه لطالما حذر الأردن من مخاطر ترك جيل ضائع وراءنا، إلا أنه عوضا عن إحراز تقدم في الوصول إلى حل لأزمة اللجوء المتجددة والمستمرة بالتوسع، ورغم نشوء أزمات لجوء جديدة، نرى الاهتمام بهذه الأزمة يتضاءل، ولا يمكن لهذا الحال أن يستمر، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يزدهر إذا أدار ظهره للفئات الأكثر ضعفا.

وفي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الأول من شهر كانون الاول قال جلالة الملك للعالم: إنَّه "لا بد لمؤتمر الأطراف هذا العام أكثر من أي وقت مضى، أن يُقرَّ بأننا لا نستطيع الحديث عن التغير المناخي بمعزل عن المآسي الإنسانية التي نراها حولنا، وفي هذه الأثناء التي نتحدث فيها، يواجه الفلسطينيون تهديدا مباشرا يطال حياتهم، ففي غزة تم تهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني من بيوتهم خلال هذه الحرب، وقُتل وأصيب عشرات الآلاف منهم، وفي منطقة تقع على الخطوط الأمامية لآثار التغير المناخي، يزيد الدمار الذي تخلفه الحروب من شدة المخاطر البيئية كشح المياه وانعدام الأمن الغذائي، وفي غزة، حيث يعيش السكان على كميات ضئيلة من المياه النظيفة والحد الأدنى من الغذاء، تزيد التهديدات المناخية من فظاعة مآسي الحرب".

وتوجه جلالته يوم 11 تشرين الثَّاني إلى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية حول غزة والتي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، وهناك بين للعالم مرَّة أخرى أنَّ "هذا الظلم الواقع على الفلسطينيين لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من سبعة عقود سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق، وغالبية ضحاياها المدنيون الأبرياء، وأنَّها العقلية ذاتها التي تريد تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة. تستهدف المساجد والكنائس والمستشفيات، تقتل الأطباء وفرق الإنقاذ والإغاثة، وحتى الأطفال والشيوخ والنساء"، متسائلا، "هل كان على العالم أن ينتظر هذه المأساة الإنسانية المؤلمة والدمار الرهيب حتى يدرك أن السلام العادل الذي يمنح الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد للاستقرار والخروج من مشاهد القتل والعنف المستمرة منذ عقود؟".

وأكد الملك يوم 21 من تشرين الاول في في مؤتمر القاهرة للسلام "إنَّ الدين الإسلامي الحنيف جاء برسالة للسلام، فالعهدة العمرية، التي صدرت على عتبات بوابات القدس قبل ما يقرب 15 قرنا من الزمن وقبل أكثر من ألف عام من صدور اتفاقيات جنيف، أمرت الجنود المسلمين بألا يقتلوا طفلا، ولا امرأة، ولا كبيرا في السن، وألا يقطعوا شجرة، وألا يؤذوا راهبا، وألا يدمروا كنيسة، وهذه قواعد الاشتباك التي يجب على المسلمين تطبيقها والالتزام بها، كما يتحتم الالتزام بها على كل من يؤمن بإنسانيتنا المشتركة، فحياة كل المدنيين ثمينة".

والتقى جلالته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 21 كانون الاول في مدينة العقبة، وأكد له أنَّ على العالم أن يضغط بكل قوة لوقف الحرب على غزَّة، كما التقى وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون يوم 20 من نفس الشهر وأكد ضرورة وقف الحرب هذه بأي طريقة.

وفي 20 من الشهر ذاته، أشار جلالته إلى موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والعدوان على غزة، وأنَّه لا تراجع عن هذه المواقف وسنعمل بقوة وبصوت عال من أجلها، مشددا خلال لقائه قيادات دينية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية ضرورة "الوقوف متحدين" في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

واستمر تحرك جلالة الملك السياسي لوقف الحرب على غزة حيث التقى العاهل الاسباني ورئيس الوزارء وبحث تمديد وقف اطلاق النار وتدفق المساعدات للسكان، وأكد للمستشار الألماني يوم 11 كانون الأول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

ويوم 11 كانون الأول قال جلالته، إنه لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، مشددا على أن الأردن واثق بنفسه وقوي بوعي شعبه وقوة جيشه وأجهزته الأمنية، مجددا خلال لقائه رؤساء هيئة الأركان المشتركة وعددا من مدراء الأجهزة الأمنية المتقاعدين التأكيد على أن قوة الأردن ومنعته سياسيا واقتصاديا وأمنيا هي قوة للأشقاء الفلسطينيين، وأن هذا الوطن بني بهمة وعزيمة أبنائه، ومسؤوليتنا جميعا تغليب مصلحته العليا وحمايته، مشيدا بتماسك الجبهة الداخلية، وعدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول إبعادنا عن خدمة أشقائنا والدفاع عنهم، ومؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده على أرضه.

وتلقى جلالته يوم 7 كانون الأول اتصالا من الرئيس الأميركي جو بايدن دعا خلاله الى حماية المدنيين في قطاع غزة ووقف الحرب عليهم. واكد جلالته يوم 2 من كانون الاول لنائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس ضرورة أن تلعب واشنطن دورا قياديا للدفع باتجاه أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وبحث الملك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس وزراء إيرلندا ليو فاردكار في الأول والثاني من كانون الأول خطورة الاوضاع في غزة والحرب وآثارها على المدنيين والمنطقة.

وعقد جلالته يوم 30 من تشرين الثاني اجتماعا دوليا طارئا في عمان لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة وممثلي دول عربية وأجنبية، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها حاليا إلى غزة لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض.

وفي 28 من تشرين الثَّاني وجه جلالة الملك رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ قال فيها "إن الحرب على غزة التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء والمدنيين يجب أن تتوقف، فقيم الأديان السماوية كافة وقيمنا الإنسانية المشتركة ترفض وبشكل قاطع قتل المدنيين وترويعهم".

ونشرت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية، يوم 14 من تشرين الثَّاني مقالة لجلالة الملك عبدالله الثاني، أكد فيها أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن آلاف الضحايا خلال ما يزيد على شهر من الحرب على غزة غالبيتهم من المدنيين، وأن الآلاف من الأطفال قتلوا تحت ركام المنازل والمدارس والمستشفيات المدمرة في غزة"، متسائلا "كيف يمكن قبول هذه الأفعال الوحشية والجرائم باسم إنسانيتنا المشتركة؟".

ودعا جلالته إلى احترام المبادئ الإنسانية "قبل أن يفوت الأوان ونصل إلى نقطة الانهيار الأخلاقي لنا جميعا"، لافتا إلى أن على عاتق القادة حول العالم مسؤولية مواجهة الحقيقة الكاملة لهذه الأزمة مهما بلغت بشاعتها.

وفي 13 من تشرين الثَّاني أكد جلالته أن أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، مؤكدا أن هذا أمر مرفوض ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية، مجددا القول خلال لقائه في قصر الحسينية رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين أنه "لا يمكن للحل العسكري أو الأمني أن ينجحا، ولا بد من وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين".

وتلقى جلالة الملك يوم 8 من شهر تشرين الثاني اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة آنطونيو غوتيريس أكدا خلاله ضرورة وقف إطلاق النار على غزَّة وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين هناك.

ويوم 6 من تشرين الثاني أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لملك بلجيكا ورئيس وزرائها ضرورة أن لا نصل إلى مرحلة اللاعودة في غزة والانزلاق إلى حرب إقليمية مدمرة وصعبة على المنطقة والعالم.

وقال جلالته يوم 6 تشرين الثَّاني لأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ وأعضاء مجلس شمال الأطلسي، إن الجميع يدفع ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنه لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمي مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية.

والتقى جلالته رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى في الأول من شهر تشرين الثَّاني وبحث معهم آلية وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات بشكل فوري وعاجل.

ووجه جلالة الملك يوم 12 من تشرين الأول الحكومة بتقديم مساعدات لوكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، واجرى مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء النرويجي يونار غار ستوره، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تناولت جميعها تدهور الأوضاع في غزة.

وقال جلالته بخطبة العرش خلال افتتاحه أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة يوم 11 تشرين الأول "إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجدداً أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء، فلا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد، وستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا".

ووجه جلالته يوم 10 من شهر تشرين الأول بإرسال مساعدات إلى قطاع غزَّة، وتلقى يوم التاسع من نفس الشهر اتصالا هاتفيًا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكدا فيه أهمية التنسيق العربي المشترك لوقف التصعيد في غزة.

ومع تعنت اسرائيل ورفضها وقف المجازر والقتل والتنكيل في فلسطين استدعى الأردن سفيرنا لدى الاحتلال الاسرائيلي تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، ووجه وزير الخارجية أيمن الصفدي بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقاً.

وكانت الحكومة خلف جلالته حيث قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: "إننا نلتزم بالوقوف صفَّاً واحداً خلف جلالة الملك الوصي على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس لحمايتها والذَّود عنها، وإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة، على خطوط الرَّابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة، في إطار حلّ الدَّولتين".

ولعبت وزارة الخارجية دورًا فعالا بعد اندلاع حرب الإبادة في غزَّة وكرَّرت دعوتها للمجتمع الدولي في التحرك لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة. وفي 12 من تشرين الأول وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إنزالا جويا لدعم احتياجات المستشفى الميداني الاردني في غزة.

ولم يختلف الموقف الرَّسمي عن الشعبي حيث خرج الاردنيون بمسيرات المؤيدة والمتماهية مع الموقف الرسمي بضرورة حماية الجبهة الدَّاخلية وتمتينها، منددين بالحرب على الفلسطينيين ونظموا مسيرات حاشدة ووقفات تضامنية أظهرت دعمهم اللامتناهي.

وطلب الأردن التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة، لتنجح المساعي في ذلك وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار بالأغلبية حيث صوتت 120 دولة، ودعت الجمعية العامة من خلال هذا القرار إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية.

ودان الأردن التصريحات العنصرية التحريضية من أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عليها.

وفي الأول من تشرين الثاني أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن بدء عملية إجلاء الأردنيين من قطاع غزة من خلال معبر رفح، بالتنسيق مع السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ليتم نقلهم إلى المملكة بأقرب وقت ممكن. ووصلت طائرة الإجلاء الأولى التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني حاملة على متنها 53 أردنياً إلى مطار ماركا العسكري يوم 2 تشرين الثاني.

وعلى المستوى السياسي المحلي قال جلالة الملك يوم 15 آب الماضي، إن الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، و"تاريخنا يشهد على ذلك"، مضيفا خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين إنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وبما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع ما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة. وفي ضوء متابعة جلالته للنقاش الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية، أكد أن مكافحة هذه الجرائم يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة.

ويوم 25 من شهر حزيران أكد الملك خلال لقائه سياسيين وكتاباً صحفيين أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، قائلاً "نريدها أن تكون محطة رئيسة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية"، داعيا الأحزاب إلى الاستفادة من الفترة المقبلة لبناء برامج واقعية وواضحة لإقناع الناخبين بها، وأهمية رفع نسب التصويت في الانتخابات المقبلة بتحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة في عملية التحديث السياسي، وتشجيعهم على الترشح والانتخاب بخاصة الشباب والمرأة.

ويوم 7 أيار صادق جلالة الملك بإرادة ملكية سامية على تنسيب الحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع والذي تمَّ تفعيله بعد اجتياح فيروس كورونا المستجد العالم مع بداية العام 2020.

وأكد جلالته خلال لقائه رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب يوم 27 آذار الماضي أن مستقبل العمل السياسي في الأردن سيكون من خلال الأحزاب، مشددا على الجدية في تنفيذ خطط التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية التي لا بديل عنها، ومراقبة التزام الوزارات المختصة بهذه الخطط، حيث أن التحدي الأكبر هو إصلاح الإدارة العامة.

ولفت جلالته خلال لقائه رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة يوم 27 شباط الماضي إلى أن الأردن ماض وبكل ثقة في مسيرة التحديث وبناء حياة حزبية فاعلة، لافتًا إلى أهمية دور الشباب كمحرك رئيس لعملية التحديث، وأهمية أن تكون هنالك استراتيجية واضحة لكسر حاجز الخوف أو التردد عند الشباب، لضمان مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية والحزبية.

وأكد جلالته يوم 19 من شباط الماضي خلال لقائه رؤساء مجالس المحافظات والمجالس البلدية أهمية التنسيق والتعاون مع هذه المجالس، كونها الأقرب للمواطنين والأكثر معرفة باحتياجاتهم، وأنَّ مجالس المحافظات والبلديات هي مفتاح أي تطوير في بلدنا، وركيزة أساسية في التحديث السياسي، "وإذا أردنا النجاح في اللامركزية، فالمفتاح أنتم"، مضيفا أن المسؤولية التي تقع على عاتقهم كبيرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

--(بترا)





ب ص/ر م/اح





31/12/2023 16:05:12