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تخفيض أسعار السولار والبنزين بنوعيه 90 و95

12/31/2023 2:23:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية خلال اجتماعها الشهري، اليوم الأحد، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 كانون الثاني المقبل)، تخفيض أسعار السولار والبنزين بنوعيه (90 و95).
واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الأول، ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الثاني الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين انخفاض سعر السولار بمقدار (30) فلساً للتر، وانخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (20) فلساً للتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (30) فلساً للتر.
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع السولار ليصبح (720) فلساً للتر، بدلاً من (750) فلساً للتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (895) فلساً للتر بدلاً من (915) فلساً للتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1130) فلساً للتر بدلاً من (1160) فلساً للتر.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر كانون الثاني المقبل عند سعر 620 فلساً للتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.
يذكر أن تخفيض أسعار السولار والبنزين يجري للمرة الثالثة على التوالي لعام 2023 وفقاً للأسعار العالمية.
--(بترا)
م ف/ ف م
31/12/2023 16:09:57

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