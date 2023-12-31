Sunday, 31 December 2023 11:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البريد: تخفيض المديونية ولا عجز ماليا خلال العام الحالي

12/31/2023 2:23:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- قال رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، إن الشركة عملت خلال العام الحالي من دون أي عجز مالي، واستطاعت تخفيض المديونية بما يقارب 6ر1 مليون دينار ، إضافة إلى إجراء تسويات مع كبار الدائنين، وحل جميع القضايا العمالية .
جاء ذلك، خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس إدارة الشركة لهذا العام، اليوم الأحد، برئاسة الداوود وحضور مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، ونائب الرئيس أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، وأعضاء مجلس الادارة، عبد القادر البطاينة، وعمر الطويل، وفادي قطيشات.
وبحسب بيان للشركة، تم خلال الاجتماع مراجعة الأداء خلال الفترة الماضية، وبحث خطط تطوير الأعمال والأسس والبرامج التي سيتم وضعها ومن ثم تطبيقها مستقبلاً، للإرتقاء بمستوى العمل وتقديم الخدمات وفق آليات عمل مدروسة وشفافة.
وقال الداوود، إن مجلس الادارة أقر خلال الجلسة الحالية البيانات المالية للأعوام 2020، 2021، 2022 ، والمصادقة على خارطة الطريق للمشاريع المستقبلية للنهوض بها خلال المرحلة المقبلة اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل .
--(بترا)
غ ح/ ف م/ف ق
31/12/2023 16:05:49

MENAFN31122023000117011021ID1107672553

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث