البريد: تخفيض المديونية ولا عجز ماليا خلال العام الحالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 كانون الأول (بترا)- قال رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، إن الشركة عملت خلال العام الحالي من دون أي عجز مالي، واستطاعت تخفيض المديونية بما يقارب 6ر1 مليون دينار ، إضافة إلى إجراء تسويات مع كبار الدائنين، وحل جميع القضايا العمالية .
جاء ذلك، خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس إدارة الشركة لهذا العام، اليوم الأحد، برئاسة الداوود وحضور مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، ونائب الرئيس أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، وأعضاء مجلس الادارة، عبد القادر البطاينة، وعمر الطويل، وفادي قطيشات.
وبحسب بيان للشركة، تم خلال الاجتماع مراجعة الأداء خلال الفترة الماضية، وبحث خطط تطوير الأعمال والأسس والبرامج التي سيتم وضعها ومن ثم تطبيقها مستقبلاً، للإرتقاء بمستوى العمل وتقديم الخدمات وفق آليات عمل مدروسة وشفافة.
وقال الداوود، إن مجلس الادارة أقر خلال الجلسة الحالية البيانات المالية للأعوام 2020، 2021، 2022 ، والمصادقة على خارطة الطريق للمشاريع المستقبلية للنهوض بها خلال المرحلة المقبلة اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل .
--(بترا)
غ ح/ ف م/ف ق
31/12/2023 16:05:49
MENAFN31122023000117011021ID1107672553
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.