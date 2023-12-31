البريد: تخفيض المديونية ولا عجز ماليا خلال العام الحالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- قال رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، إن الشركة عملت خلال العام الحالي من دون أي عجز مالي، واستطاعت تخفيض المديونية بما يقارب 6ر1 مليون دينار ، إضافة إلى إجراء تسويات مع كبار الدائنين، وحل جميع القضايا العمالية .

جاء ذلك، خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس إدارة الشركة لهذا العام، اليوم الأحد، برئاسة الداوود وحضور مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، ونائب الرئيس أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، وأعضاء مجلس الادارة، عبد القادر البطاينة، وعمر الطويل، وفادي قطيشات.

وبحسب بيان للشركة، تم خلال الاجتماع مراجعة الأداء خلال الفترة الماضية، وبحث خطط تطوير الأعمال والأسس والبرامج التي سيتم وضعها ومن ثم تطبيقها مستقبلاً، للإرتقاء بمستوى العمل وتقديم الخدمات وفق آليات عمل مدروسة وشفافة.

وقال الداوود، إن مجلس الادارة أقر خلال الجلسة الحالية البيانات المالية للأعوام 2020، 2021، 2022 ، والمصادقة على خارطة الطريق للمشاريع المستقبلية للنهوض بها خلال المرحلة المقبلة اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل .

--(بترا)

غ ح/ ف م/ف ق

31/12/2023 16:05:49