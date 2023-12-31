مالية النواب تناقش موازنة وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع موازنة وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لعام 2024.

وخلال الاجتماع الذي حضر جانباً منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وأمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام الشنيكات، ومدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، قال السلحيات، إن موازنة الوزارة بلغت 37.1 مليون دينار بارتفاع نحو 1.6 مليون، ونفقاتها الجارية بلغت 28.4 مليون دينار بارتفاع 843 ألفا، بينما نفقاتها الرأسمالية بلغت نحو 8.7 مليون بارتفاع 781 ألف دينار نتيجة التوجه نحو شراء خدمات الجمعيات.

وطالب السليحات بوضع اللجنة في تفاصيل الارتفاع في موازنة الوزارة ومشاريعها، والإعلان عن عدد الجمعيات وخدماتها والمستفيدين منها، ودور الرعاية والإيواء ودورالمسنين، والأحداث، والخدمات لذوي الإعاقة، ومساكن الفقراء، والاتحادات ونشاطها، والحضانات، إضافة إلى أهمية الكشف عن نتائج اعمال الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

من جانبها، أكدت بني مصطفى، دور الوزارة وبرامجها التي تسهم في تخفيض مظلة الفقر وتقديم الخدمات الاجتماعية لأكبر شريحة من المجتمع خاصة الفقيرة منها.

وبينت أن الارتفاع في موازنة الوزارة للعام 2024 جاء بسبب برامج مهمة تتبناها الوزارة، لا سيما برامج الإيواء وتحقيق تقدم فعلي على أرض الواقع في هذا البرنامج.

وأشارت بني مصطفى إلى أن الوزارة ستنفذ العام المقبل عددا من البرامج الأساسية من خدمات مساندة ومكافحة الفقر وسجل الجمعيات ومشاريع اللامركزية وتشغيل المراكز الخاصة بالادماج وتأهيل الأطفال التي افتتح عدد منها هذا العام، وأخرى العام المقبل .

وأكدت أن مشروع قانون التنمية الاجتماعية، الذي تناقشه حاليا لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب، سيساعد الوزارة على رفع الخدمات الاجتماعية وتأهيل الكوادر البشرية لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة.

بدورها، أشارت الشنيكات، إلى أن الزيادة في موازنة صندوق المعونة الوطنية هي نتيجة زيادة برامج المساعدات الاجتماعية، مؤكدة أن الصندوق يسعى إلى استهدف حوالي 30 ألف أسرة خلال عامي 2024 و2025، بحيث يمنح المعونة لـ15 ألف أسرة كل عام.

وبلغت موازنة الصندوق للعام المقبل نحو 266 مليون دينار، بارتفاع نحو 18.4 مليون دينار، مقارنة بإعادة تقدير 2023.

من جانبهم أكد النواب، نضال الحياري، وعلي الطراونة، وعمر النبر، وأحمد الخلايلة، وسليمان أبو يحيى، وناجح العدوان، وبسام الفايز، وخالد البستنجي، وهايل عياش، ومحمد العكور، وصالح الوخيان، وأسماء الرواحنة، وأسامة القوابعة، أهمية إيجاد حلول لملف الجمعيات الخيرية، وتوجيه خدماتها لأصحاب الحاجة والفقراء وليس للمصالح الشخصية.

وأشاروا إلى أهمية ضبط ملف التبرعات التي تحصل عليها الجمعيات الخيرية، وإيجاد قاعدة بيانات تربطها لكشف أسماء المستفيدين من كل جمعية وعدم تكرار المستفيدين.

--(بترا)

ع س/ن ح/رق

31/12/2023 15:24:43